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Κατά την αποψινή ομιλία του στο Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να εξαγγείλει μέτρα κοινωνικής ενίσχυσης και στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι εξαγγελίες θα περιλαμβάνουν αύξηση του κατώτατου μισθού, ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους και στοχευμένα μέτρα για τις οικογένειες.

Παράλληλα, προβλέπονται φοροελαφρύνσεις και παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αποταμίευσης των παιδιών, με στόχο την ενίσχυση της δυναμικής της κυβέρνησης.

Κυβερνητικά στελέχη απέκλεισαν το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών, επιβεβαιώνοντας ότι η εκλογική αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί κανονικά την άνοιξη του 2027.

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Τον περισσότερο χρόνο απο κάθε άλλη επίσκεψη του στη ΔΕΘ αφιέρωσε σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τρεις ώρες ο Πρωθυπουργός βρέθηκε στον χώρο της Έκθεσης, επισκέφθηκε πάρα πολλά περίπτερα, ενημερώθηκε για εκθέματα, συνομίλησε με κόσμο και ανταποκριθηκε σε δεκάδες αιτήματα για μια selfie .

Η κυβέρνηση δίνει ξεχωριστή βαρύτητα στη φετινή ΔΕΘ που έχει ξεκάθαρα προεκλογικό χαρακτήρα.

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Σε λίγες ώρες ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στο Βελλιδειο οπου θα εξαγγείλει μέτρα ενίσχυσης της κοινωνίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ενω θα αποκαλύψει και μέρος του προγράμματος του για την Ελλάδα του 2030.

“Θα ανακοινωθούν πάρα πολλά μέτρα “, προαναγγελει στη Huffpost υψηλόβαθμο κυβερνητικο στέλεχος και εκτιμά ότι όσα ακουστούν απόψε από τον Πρωθυπουργό θα δώσουν δυναμική κάποιων μονάδων στις δημοσκοπικες επιδόσεις της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, μεταξύ των μέτρων που θα ανακοινωθούν το απόγευμα είναι η αύξηση του κατωτατου μισθού που θα προσεγγίσει πλέον τα 1000 ευρώ, δηλαδή θα ξεπεράσει τα 950 για τα οποία είχε δεσμευθεί το 2023 ο Πρωθυπουργός, αναμένεται αύξηση του επιδόματος που λαμβάνουν οι συνταξιούχοι κατά περίπου 100 ευρώ ενω θα μεγαλώσει και η περίμετρος των δικαιούχων, πληροφορίες αναφέρουν για καταβολή επιδόματος-ίσως τον Απρίλιο- στους δημόσιους υπαλλήλους ενω θα υπάρξει ειδική μέριμνα για οικογένειες, με έμφαση στις τριτεκνες.

Μεταξύ των μέτρων έχει συζητηθεί και μια παρέμβαση που θα στοχεύει στη δυνατότητα αποταμίευσης για παιδιά με τη συμμετοχή και του κράτους, κάτι που εφαρμόζεται ηδη σε κάποιες χώρες. Παράλληλα αναμένονται φοροελαφρυνσεις και στοχευμενα μέτρα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επαγγελματιών.

Σε ερώτηση της Huffpost για πιθανο εκλογικό αιφνιδιασμό απο πλευράς του Πρωθυπουργού, το στέλεχος της κυβέρνησης ήταν απόλυτο: “Εκλογές την άνοιξη του 2027”. Όσο για το ενδεχόμενο ανάγκης συνεργασίας της ΝΔ με κάποιο άλλο κόμμα για σχηματισμό κυβέρνησης αν δεν επιτευχθεί η αυτοδυναμία, η εκτίμηση του είναι οτι είναι πολύ πρόωρη μια τέτοια συζήτηση ενω γενικότερα θεωρεί ότι θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα του πολιτικού σκηνικού περίπου 2 μήνες πριν από τις εκλογές.

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