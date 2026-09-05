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Μια χιουμοριστική στιχομυθία είχε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο του ποδοσφαιρικού συλλόγου «Απόλλων Καλαμαριάς», με αφορμή τη φανέλα που του χάρισε η ομάδα.

Ο πρόεδρος του Απόλλωνα Καλαμαριάς έδωσε στον πρωθυπουργό μια φανέλα της ομάδας με το όνομά του και, αναφερόμενος στην παρουσία του, του είπε: «Όλος ο κόσμος λέει για το ποδαρικό σας, εμάς μας ανεβάσατε κατηγορία!».

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε χαμογελώντας και με χιούμορ: «Να ευοδώσει και η κατάρα λοιπόν».

Η φανέλα και τα… σωστά χρώματα

Ο πρωθυπουργός σχολίασε στη συνέχεια και τα χρώματα της φανέλας που του προσφέρθηκε, σημειώνοντας πως είναι τα… σωστά, καθώς είναι κόκκινη.

Η αναφορά έγινε με δεδομένο ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι γνωστός για την υποστήριξή του στον Ολυμπιακό.