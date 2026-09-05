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Στον αγιασμό για την έναρξη λειτουργίας της 90ής Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έδωσε το «παρών» το πρωί του Σαββάτου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στη συνέχεια ξεκίνησε την καθιερωμένη ξενάγησή του στα περίπτερα της έκθεσης.

Ο κ. Μητσοτάκης έφτασε λίγο πριν τις 10:00 στη ΔΕΘ και παρέστη στον αγιασμό που τέλεσε ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος. Αμέσως μετά συναντήθηκε με τη διοίκηση της ΔΕΘ-Helexpo στα γραφεία του εκθεσιακού φορέα, παρουσία και του νέου προέδρου, Χρήστου Τσεντεμεΐδη.

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Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός ξεκίνησε τη βόλτα του στα περίπτερα, έχοντας στο πλευρό του τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας Κυριάκο Πιερρακάκη, τον υπουργό Επικρατείας Άκη Σκέρτσο, τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, τον υφυπουργό Εσωτερικών Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνο Γκιουλέκα, τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη, τον Ευρωπαίο Επίτροπο Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολο Τζιτζικώστα και τον πρόεδρο της ΔΕΘ-Helexpo Χρήστο Τσεντεμεΐδη.

Η πρώτη στάση του ήταν σε ένα αγωνιστικό μονοθέσιο Formula 4, το οποίο φαίνεται πως κέντρισε το ενδιαφέρον του. Ο πρωθυπουργός στάθηκε για να το δει από κοντά, πριν συνεχίσει την περιήγησή του στα περίπτερα των μέσων ενημέρωσης.

Η έκπληξη από την ΕΡΤ



Στο περίπτερο της ΕΡΤ τον υποδέχθηκαν ο πρόεδρος της ΕΡΤ Γιάννης Παπαδόπουλος και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο κ. Παπαδόπουλος παρουσίασε στον πρωθυπουργό τις νέες δυνατότητες που προσφέρουν στην ΕΡΤ οι ψηφιακές εφαρμογές, ενώ του παρέδωσε και μια αναμνηστική φωτογραφία από την πρώτη επίσκεψη του κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, το 2004.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να τη δείξω στην κάμερα», σχολίασε χαμογελώντας ο πρωθυπουργός, βλέποντας τη φωτογραφία.

Ο κ. Μητσοτάκης συνέχισε τις επισκέψεις του στα περίπτερα, όπου είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εκπροσώπους εφημερίδων και μέσων ενημέρωσης. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε τον κόσμο να επισκεφθεί την έκθεση και να γνωρίσει από κοντά τις δράσεις και τις νέες δυνατότητες που παρουσιάζονται φέτος.

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Κατά τη διάρκεια της περιήγησής του, ο πρωθυπουργός βρέθηκε αρκετές φορές στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των επισκεπτών.

Μικροί και μεγάλοι τον πλησίασαν για μια φωτογραφία και δεν έλειψαν οι selfies, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να ανταποκρίνεται στα σχετικά αιτήματα, ενώ η ξενάγησή του στη 90ή ΔΕΘ συνεχίζεται.

Η ατάκα Μητσοτάκη για τις Πανελλαδικές: «Και ‘γώ είμαι υπέρ προς το παρόν, μέχρι να βρούμε κάτι διαφορετικό»

Σε ένα περίπτερο ο πρωθυπουργός συναντήθηκε με μαθητές, όπου ρώτησε εάν είναι υπέρ των Πανελλαδικών εξετάσεων. Η μαθήτρια απάντησε «είμαι υπέρ», με τον κ. Μητσοτάκη να λέει: «Και ‘γώ είμαι υπέρ προς το παρόν, μέχρι να βρούμε κάτι διαφορετικό».

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Ο πρωθυπουργός συνομίλησε με φοιτητές και εκπαιδευτικούς και αφιέρωσε πολύ ώρα στα περίπτερα των πανεπιστημίων. Έδειξε εντυπωσιασμένος από το μονοθέσιο ηλεκτροκίνητο, που έχουν φτιάξει φοιτητές του ΑΠΘ, ενώ σε φοιτητές του ίδιου πανεπιστημίου από το Εργαστήριο Ηλεκτρονικής, που ασχολούνται με τη διαστημική τους εξήγησε για τον Αδριανό Γολέμη και πώς θα γίνει ο πρώτος Έλληνας στο διάστημα.

Στο Ιόνιο πανεπιστήμιο άκουσε με προσοχή να του λένε για το πρόβλημα στέγασης, ενώ στη συνέχεια της βόλτας του πέρασε από το περίπτερο της Δυτικής Μακεδονίας και τους είπε ότι θα γίνει η Περιφέρεια της ανάπτυξης.

Στο ίδιο κτήριο φιλοξενουνται και τα περίπτερα των περιφερειών της χώρας, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να κάνει στάση σε αρκετά .

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Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας συμμετέχει στην 90ή ΔΕΘ

Οι επισκέπτες της 90ής ΔΕΘ θα μπορούν να γνωρίσουν από κοντά το έργο και τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον εκθεσιακό του χώρο, στο Περίπτερο 17 – Stand 32.

Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης θα παρουσιαστούν:

ζωντανές επιδείξεις επιστημονικών και τεχνολογικών εφαρμογών,

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αποτελέσματα ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων που συντονίζει ή στα οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, καθώς και καινοτόμες λύσεις σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία,

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βίντεο που αναδεικνύουν εμβληματικά επιτεύγματα, ερευνητικές δράσεις και πρωτοβουλίες της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Ο πρωθυπουργός μεταξύ άλλων επισκέφθηκε περίπτερο με ρομπότ, αλλά και το περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριάς, που πήρε δώρο μια μπάλα και μια φανέλα της ιστορικής ομάδας.

90ή ΔΕΘ: Με την Ιαπωνία τιμώμενη χώρα

Ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε και το περίπτερο της τιμωμενης χώρας, της Ιαπωνίας.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στο ιαπωνικό περίπτερο λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι, απολαμβάνοντας την εντυπωσιακή παράσταση με τα τύμπανα Taiko. Με αυτόν τον τρόπο δόθηκε η ευκαιρία στους παρευρισκόμενους να πάρουν μία «γεύση» από την ιαπωνική κουλτούρα.

Λίγη ώρα μετά, ο πρωθυπουργός είχε συζήτηση με τους εκπροσώπους της Ιαπωνίας.

Στο περίπτερο της Ιαπωνίας θα παρουσιαστούν δράσεις που αφορούν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η αυτοκίνηση, τα φαρμακευτικά προϊόντα, η υγεία, οι ενεργειακές και κλιματικές λύσεις, ο ψηφιακός μετασχηματισμός, η γεωργία, η παραγωγή, οι ασφαλίσεις, ο τουρισμός και η ναυτιλία.

Στο βίντεο είναι ενα τελετουργικό/ επίδειξη με παραδοσιακό ιαπωνικό τύμπανο. Και στα πλάνα προς το τέλος φαίνεται και ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παρακολουθεί.

Απηύθυνε χαιρετισμό στην ιαπωνική αποστολή.

Κατά την επίσκεψη του στο υπουργείο ψηφιακής διακυβέρνησης

Η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα (ΕΚΑΜ) της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιεί μια άκρως εντυπωσιακή επίδειξη αντιμετώπισης σοβαρού περιστατικού ομηρίας, επιστρατεύοντας για πρώτη φορά σύγχρονα drones εσωτερικού χώρου (Indoor Drones) και έναν σκύλο-ρομπότ (Robot Dog).

Ο πρωθυπουργός βρέθηκε μπροστά στην εντυπωσιακή επίδειξη.