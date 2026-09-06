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Στο κυριακάτικο βίντεο με παραλήπτη τον Πρωθυπουργό, ο Τέρενς Κουίκ ζητά άμεσες πράξεις αντί για επιδόματα, vouchers και προεκλογικά «θα». Περιμένει ουσιαστικές απαντήσεις στη συνέντευξη Τύπου και επισημαίνει τη σημασία του ταξιδιού του Κυριάκου Μητσοτάκη την Τρίτη στην Αίγυπτο, απέναντι στην τουρκική πίεση, υπενθυμίζοντας και την εκκρεμότητα της Μονής Σινά.

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