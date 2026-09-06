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Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, υπερασπίστηκε το οικονομικό πρόγραμμα της κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η δημοσιονομική σταθερότητα παραμένει αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα για την ανάπτυξη της χώρας.

Ο πρωθυπουργός παραδέχθηκε υπαρκτές ελλείψεις σε τομείς όπως η στεγαστική κρίση, η αγροτική παραγωγή και το Εθνικό Σύστημα Υγείας, δεσμευόμενος για ταχύτερη υλοποίηση των απαραίτητων μεταρρυθμίσεων.

Στα εθνικά θέματα, επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιδιώκει καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά δεν πρόκειται να διαπραγματευτεί κυριαρχικά δικαιώματα ή να ζητήσει άδεια για τον εξοπλισμό της.

Τέλος, απέρριψε το ενδεχόμενο συνεργασιών με την αντιπολίτευση, κατηγορώντας τα κόμματα για ελλιπή κοστολόγηση των προτάσεών τους και για υιοθέτηση πολιτικών που δεν εξυπηρετούν τη χώρα.

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Γράφουν Πάνος Τουμάσης – Αντώνης Φουρλής – Τέρενς Κουίκ

Με μία συνέντευξη Τύπου που κάλυψε σχεδόν ολόκληρη την πολιτική ατζέντα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την τριήμερη παρουσία του στην 90ή Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.



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Από το Βελλίδειο έδωσε ουσιαστικά και το πολιτικό στίγμα με το οποίο σκοπεύει να κινηθεί η κυβέρνηση μέχρι τις εθνικές εκλογές: δημοσιονομική σταθερότητα, εφαρμογή των μέτρων που εξαγγέλθηκαν, επιμονή στον στόχο της αυτοδυναμίας και σαφείς διαχωριστικές γραμμές απέναντι στην αντιπολίτευση.



Παράλληλα, άνοιξε όλα τα μεγάλα κεφάλαια: ακρίβεια, στέγη, ΕΣΥ, αγρότες, ενέργεια, ελληνοτουρκικά, εξοπλισμούς, Σαμαρά, Τσίπρα, ΠΑΣΟΚ, σχολικά βιβλία, μη κρατικά πανεπιστήμια, Τέμπη και Συνταγματική Αναθεώρηση.



Εκλογές την άνοιξη του 2027 – Στόχος η αυτοδυναμία



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επέμεινε ότι οι εθνικές εκλογές θα γίνουν το 2027 και έθεσε ως πολιτικό στόχο την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας.



Σύνδεσε μάλιστα το ζήτημα της κυβερνητικής σταθερότητας με το γεγονός ότι την 1η Ιουλίου 2027 η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.



«Οι αυτοδύναμες κυβερνήσεις είναι οι πιο κατάλληλα εξοπλισμένες και δεν εγκλωβίζονται σε παζάρια», υποστήριξε, σημειώνοντας ότι σήμερα δεν διαφαίνεται δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας και υπενθυμίζοντας ότι κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν αποκλείσει συνεργασία με τη ΝΔ.



Για το ενδεχόμενο «κυβέρνησης των ηττημένων» η απάντησή του ήταν χαρακτηριστική: «Καλή τύχη».



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«Τα μέτρα είναι μέχρι το τελευταίο ευρώ κοστολογημένα»



Στην οικονομία, ο πρωθυπουργός υπερασπίστηκε το πακέτο που παρουσίασε το προηγούμενο βράδυ, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση μπορεί πλέον να επιστρέφει στην κοινωνία μέρος της ανάπτυξης επειδή η οικονομία αναπτύσσεται, η φοροδιαφυγή περιορίζεται και τα δημόσια οικονομικά έχουν σταθεροποιηθεί.

Τόνισε ότι το πρόγραμμα είναι «μέχρι το τελευταίο ευρώ» εντός των ευρωπαϊκών δημοσιονομικών στόχων και ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να διακινδυνεύσει τη δημοσιονομική σταθερότητα.



Παραδέχθηκε ταυτόχρονα ότι κανένα κυβερνητικό πακέτο δεν μπορεί από μόνο του να εξαφανίσει την ακρίβεια που εξακολουθεί να πιέζει πολλά νοικοκυριά.



«Δεν υπάρχει δυνατότητα για 13ο μισθό – Η μείωση ΦΠΑ θα τίναζε την μπάνκα στον αέρα»



Ιδιαίτερα αιχμηρός ήταν απέναντι στις οικονομικές προτάσεις του ΠΑΣΟΚ.

Υποστήριξε ότι «δεν βγαίνουν οι αριθμοί», απέκλεισε την επαναφορά 13ου μισθού και δήλωσε ότι μια οριζόντια μείωση του ΦΠΑ θα προκαλούσε τεράστιο δημοσιονομικό κόστος.



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Έστρεψε τα πυρά του και προς τον Αλέξη Τσίπρα, προβλέποντας «κρεσέντο παροχολογίας» μέχρι τις εκλογές, ενώ για το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή πολιτική γλώσσα, υποστηρίζοντας ότι επιχειρεί να μετατραπεί σε «ροζ ΣΥΡΙΖΑ».



«Αναγνωρίζω τα λάθη – Άλλο αυτοκριτική και άλλο αυτομαστίγωμα»



Ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σημεία της συνέντευξης ήταν η αναφορά του στα λάθη της κυβέρνησης.

«Αναγνωρίζω με θάρρος τα λάθη μου και τα λάθη της κυβέρνησης», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι δεν θα δεχθεί να μηδενιστεί το κυβερνητικό έργο των τελευταίων επτά ετών.



Ανέφερε συγκεκριμένα τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την πανεπιστημιακή αστυνομία και καθυστερήσεις στην υλοποίηση πολιτικών.



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«Άλλο αυτοκριτική και άλλο αυτομαστίγωμα», ήταν η φράση με την οποία επιχείρησε να κλείσει αυτή τη συζήτηση.



Στέγη: «Πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα»



Εδώ υπήρξε μία από τις σαφέστερες παραδοχές προβλήματος.

Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε τη στεγαστική κρίση υπαρκτή και πλέον πανευρωπαϊκή, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει ήδη διαθέσει σημαντικούς πόρους, αλλά αναγνώρισε ότι για πολλούς πολίτες το κόστος στέγασης παραμένει δυσβάστακτο.

«Στο ζήτημα της στέγης πρέπει να κινηθούμε πιο γρήγορα», είπε.

Έκανε λόγο για αξιοποίηση παλαιών βιομηχανικών κτιρίων ως κατοικιών και για κίνητρα προς τον ιδιωτικό τομέα ώστε να αυξηθεί η προσφορά νέων σπιτιών.



Τουρκία: «Δεν θα ζητήσουμε την άδεια κανενός»



Σαφές ήταν το μήνυμα προς την Άγκυρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η Ελλάδα επιθυμεί καλές σχέσεις με την Τουρκία, αλλά θεωρεί ως μοναδική ελληνοτουρκική διαφορά που μπορεί να συζητηθεί την οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο.

«Δεν πρόκειται ποτέ να μπω σε συζήτηση με την Τουρκία για ζητήματα που η ίδια θέτει και αποτελούν μη ζητήματα για την ελληνική Πολιτεία», δήλωσε.

Επανέλαβε επίσης ότι η Ελλάδα διατηρεί το αναφαίρετο δικαίωμα επέκτασης των χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια, όταν κρίνει ότι είναι η κατάλληλη συγκυρία.

Και για τους ελληνικούς εξοπλισμούς ήταν κατηγορηματικός: η Ελλάδα «δεν θα ζητήσει την άδεια κανενός για το πώς θα εξοπλίζεται».



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F-35, «Ασπίδα του Αχιλλέα» και άμυνα



Για το ενδεχόμενο απόκτησης F-35 από την Τουρκία εκτίμησε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν πολύ σημαντικά εμπόδια, χωρίς όμως η Αθήνα να επιχειρεί να υποδείξει στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ποιες χώρες θα πωλούν οπλικά συστήματα.

Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μεταξύ των χωρών του ΝΑΤΟ που διαθέτουν ήδη περίπου 3,5% του ΑΕΠ για την άμυνα και υπερασπίστηκε την «Ασπίδα του Αχιλλέα».

«Η χώρα εξοπλίζεται γιατί πρέπει να είναι ασφαλής», είπε, επισημαίνοντας ότι οι συμμαχίες είναι χρήσιμες, αλλά η Ελλάδα πρέπει πρωτίστως να στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις.



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Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: «Η Τουρκία δεν έχει καμία νομιμοποίηση να το εμποδίσει»



Για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι οι διαδικασίες θα επανεκκινήσουν μέσα στους επόμενους μήνες.

Τόνισε ότι η Τουρκία δεν έχει νομικό δικαίωμα να εμποδίσει το έργο και αποκάλυψε ότι υπάρχει συνεννόηση με τη Γαλλία για την αντιμετώπιση όλων των ενδεχομένων.



Σαμαράς: «Δεν βλέπω κανένα περιθώριο συνεννόησης»



Ιδιαίτερα σκληρή ήταν η αναφορά του στον Αντώνη Σαμαρά.

Ο πρωθυπουργός είπε ότι δεν βλέπει περιθώριο πολιτικής συνεννόησης μαζί του, καθώς θεωρεί ότι ο πρώην πρωθυπουργός αμφισβητεί τον πυρήνα της ασκούμενης εξωτερικής πολιτικής.

Σε άλλο σημείο τον κάλεσε να σκεφθεί την υστεροφημία του, ενώ για τη διαγραφή του είπε ότι δεν ήταν κάτι που ο ίδιος επιδίωξε, αλλά ότι όσα είχαν ειπωθεί ήταν «πάρα πολύ βαριά».

Για τον Κώστα Καραμανλή, αντίθετα, τόνισε ότι διατηρούν καλή προσωπική σχέση και ότι τον σέβεται και τον τιμά.



Σχολικά βιβλία και «woke ατζέντα»



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε και στη συζήτηση που άνοιξε τις τελευταίες ημέρες για τα νέα σχολικά βιβλία.

Ξεκαθάρισε ότι εφόσον σε κάποιο βιβλίο υπάρχει σφάλμα ή περιεχόμενο που δημιουργεί αδικαιολόγητες αντιδράσεις, αυτό θα διορθωθεί.

Παράλληλα δήλωσε κατηγορηματικά ότι «δεν υπάρχει woke ατζέντα στην Ελλάδα» και ότι δεν πρέπει να συγχέεται η νομοθέτηση της ισότητας στον πολιτικό γάμο με υπερβολές που έχουν εμφανιστεί σε άλλες χώρες.



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Ενέργεια: Στόχος μείωση του κόστους κατά 30%



Ο πρωθυπουργός έθεσε ως στόχο τη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% μέσα σε μία τριετία.

Όπως είπε, θα παρουσιαστεί συγκεκριμένος οδικός χάρτης, με περισσότερες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καλύτερες ηλεκτρικές διασυνδέσεις και παρεμβάσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να λειτουργήσει πραγματικά μία ενιαία αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.



Αγρότες: «Έχουμε μείνει πίσω»



Στον πρωτογενή τομέα ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραδέχθηκε ότι η κυβέρνηση «έχει μείνει πίσω» και χαρακτήρισε προσωπικό του στοίχημα την ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής.

Έκανε λόγο για στήριξη των πραγματικών παραγωγών, νέους αγρότες, επενδύσεις στην τεχνολογία και μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων, ενώ συνέδεσε την επόμενη ημέρα του αγροτικού τομέα και με την επίλυση των προβλημάτων του ΟΠΕΚΕΠΕ.



ΕΣΥ: «Είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση από αυτή που παραλάβαμε»



Υπερασπίστηκε την κυβερνητική πολιτική στην Υγεία, δίνοντας έμφαση στην ανακαίνιση νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, στα νέα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών, στην πρόληψη και στην αύξηση του προσωπικού.

Υποστήριξε ότι σήμερα υπάρχουν περισσότεροι γιατροί και νοσηλευτές από το 2019, αναγνωρίζοντας πάντως ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές ελλείψεις, κυρίως στη νοσηλευτική στελέχωση και στην περιφέρεια.



Τέμπη και σιδηρόδρομος: «Το ETCS έχει εγκατασταθεί»



Για τον σιδηρόδρομο ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκε ήδη το πρώτο δρομολόγιο με πλήρη τηλεδιοίκηση και ότι το σύστημα ETCS έχει εγκατασταθεί και βρίσκεται στη διαδικασία πιστοποίησης.

Απέδωσε μέρος των καθυστερήσεων στις καταστροφές που προκάλεσε η κακοκαιρία Daniel στο σιδηροδρομικό δίκτυο.



Μη κρατικά πανεπιστήμια: «Κανένας φοιτητής δεν θα μείνει ξεκρέμαστος»



Ο πρωθυπουργός επέμεινε στην επιλογή λειτουργίας μη κρατικών πανεπιστημίων, λέγοντας ότι τα διοικητικά ζητήματα που έχουν εντοπιστεί διορθώνονται.

«Κανένας φοιτητής δεν πρόκειται να μείνει ξεκρέμαστος», διαβεβαίωσε, υποστηρίζοντας ταυτόχρονα ότι η λειτουργία ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα δεν σημαίνει εγκατάλειψη των δημόσιων ΑΕΙ.



Δημογραφικό: «Δεν αφορά μόνο τις γεννήσεις – Η κοινωνία γερνάει»



Για το δημογραφικό υπογράμμισε ότι το πρόβλημα είναι πολύ ευρύτερο από τον αριθμό των γεννήσεων.

Συνέδεσε την αντιμετώπισή του με τη στέγαση, τους βρεφονηπιακούς σταθμούς, τα ολοήμερα σχολεία και τη στήριξη της νέας οικογένειας, αλλά επισήμανε ότι η Ελλάδα πρέπει ταυτόχρονα να αντιμετωπίσει τις συνέπειες μιας κοινωνίας που γερνά.

Χαρακτήρισε μάλιστα τη φροντίδα των ηλικιωμένων «το επόμενο μεγάλο στοίχημα».



Το πολιτικό μήνυμα από το Βελλίδειο



Πέρα από τις επιμέρους απαντήσεις, το μήνυμα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη Θεσσαλονίκη είχε σαφή προεκλογικά χαρακτηριστικά.

Ο πρωθυπουργός επιχειρεί να μεταφέρει τη συζήτηση στο δίλημμα της κυβερνητικής σταθερότητας, ζητώντας ουσιαστικά από τους πολίτες να συγκρίνουν το κυβερνητικό έργο από το 2019 μέχρι σήμερα με τις εναλλακτικές προτάσεις της αντιπολίτευσης.

Ταυτόχρονα, όμως, η συνέντευξη περιείχε και παραδοχές: ότι η ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει, ότι στη στέγη χρειάζεται μεγαλύτερη ταχύτητα, ότι στον πρωτογενή τομέα η κυβέρνηση έχει μείνει πίσω και ότι υπήρξαν κυβερνητικές επιλογές που δεν απέδωσαν.

Από τη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδειξε, τελικά, ότι η μεγάλη πολιτική μάχη έχει ήδη αρχίσει. Ο ίδιος βάζει ως τελικό στόχο την αυτοδυναμία και ζητά να κριθεί στην κάλπη όχι μόνο για όσα έκανε στα επτά χρόνια διακυβέρνησης, αλλά και για το ποιος μπορεί να κυβερνήσει τη χώρα την επόμενη ημέρα.