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Ο ίδιος υποστήριξε ότι η χώρα διαθέτει μέρισμα ανάπτυξης και τόνισε πως τα μέτρα στήριξης που ανακοινώθηκαν είναι αυστηρά κοστολογημένα.

Αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα ασκεί έμπρακτα την εθνική της κυριαρχία και δεν θα διαπραγματευτεί μη θέματα με την Τουρκία.

Τέλος, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ανάγκη για αυτοδύναμες κυβερνήσεις, επισημαίνοντας ότι δεν διαφαίνεται προοπτική για τον σχηματισμό κυβέρνησης συνεργασίας μετά τις εκλογές.

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12.32 Σε ερώτηση για την εξωτερική πολιτκή, ανέφερε ότι “η Ελλάδα έχει αναπτύξει πλέγμα συνεργασίας με πολλές χώρες” ενώ για τη συμφωνία της Μέκκα είπε ότι στόχος είναι να συνεχιστούν οι σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία και εξήγησε ότι η εξωτερική πολιτική είναι πολλές φορές πολύπλοκη και προανήγγειλε τις επαφές που θα έχει τις επόμενες ημέρες.

12.31 Για το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα δικής του παρουσίας στην ανάγκη να υπάρξει κυβέρνηση συνεργασίας, εμφανίστηκε ξεκάθαρα αρνητικός.

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12.27 Για το αν χρειάζεται τον Αλέξη Τσίπρα ως πολιτικό αντίπαλο προκειμένου να συσπειρώσει το εκλογικό κοινό της Νέας Δημοκρατίας, εξήγησε ότι δεν είχε πρόθεση στη χθεσινή του ομιλία να ασχοληθεί με την αντιπολίτευση και για αυτό αφιέρωσε μόλις τρεις γραμμές. Έκανε λόγο για “γραφικά που ακούστηκαν από συνεργάτες του” και ότι “τζάμπα πήγε το rebfranding” ενώ εκανε λόγο για απάτη καθώς ο Αλέξης Τσίπρας δεν εφαρμόζει αυτα ΄που υπόσχεται. “Πρωτη φορά δύο κόμματα διαγκωνίζονται για ένα πρόγραμμα πολιτικής εξαπάτησης”, σημείωσε βάζοντας και το ΠΑΣΟΚ στην εξίσωση.

12.24 Για το αν υπάρχει θέμα να μπει σε πειρασμό για κάλπες νωρίτερα από την άνοιξη και για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού ξεκαθάρισε ότι “οι εκλογές θα γίνουν την .ανοιξη του 2027” τονίζοντας την πίστη του στη θεσμικότητα ενώ εμφανίστηκε αρνητικός και στο θέμα αλλαγών του κυβερνητικού σχήματος.

12.20 Για τον λόγο που ζητά τρίτη τετραετία, απάντησε ότι περιέγραψε την ανάγκη η χώρα την επόμενη με΄ρα των εκλογών να έχει κυβέρνηση και σταθεροτητα και μίλησε για τις διεθνείς προκλήσεις. “Το ερώτημα είναι ποιος πρωθυπουργός μπορεί να διαχειριστεί αυτές τις προκλήσεις” και πρόσθεσε ότι “έχω μάθει από τα λάθη μου” συμπληρώνοντας ότι “είμαστε μια παράταξη συνεπής σε αυτά που είχαμε πει. Αυτό είναι μία σφραγίδα αξιοπιστίας”. Σχετικά με την αντιπολίτευση, είπε “όσο περισσότερο μιλούν, τόσο εκτίθενται”

12.16 Σχετικά με την ακρίβεια είπε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και ότι η αντιμετώπιηση της ακρίβειας είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ανέφερε μέτρα που στοχεύουν στη στήριξη των πολιτών και εμφανίτηκε αρνητικός στη μείωση του ΦΠΑ, μέτρο που ζητά η αντιπολίτευση.

12.14 Για ερώτηση αν υπάρχει περίπτωση να κάτσει στο ίδιο με τον Αντώνη Σαμαρά είπε: “Κανένα απολύτως περιθώριο συννενόσης με Σαμαρά. Θέλω να πιστεύω ότι θα σκεφτεί την υστεροφημία του” και πρόσθεσε ότι στο παρελθόν έχει κάνει ο Αντώνης Σαμαρας στην παραταξη.

1209. Για τα ελληνοτουρκικά η επόμενη ερώτηση και για τα “ήρεμα νερά”. Ο πρωθυπουργός υπενθύμισε ότι η Διακήρυξη των Αθηνών συνέβαλε στη δημιουργία διαλόγου με την Τουρκία και υπερασπίστηκε την εξωτερική πολιτική. “Η κυβέρνηση έμπρακτρα ασκεί εθνική κυριαρχία” σημείωσε και μίλησε για τον σχεδιασμό των εξορύξεων ενώ επανέλαβε ότι η Ελλάδα δεν θα ρωτά κανέναν για το πως θα εξοπλίζεται. “Δεν θα μπω σε διάλογο με την Τουρκία για μη θέματα για την Ελλάδα”. “Αναφαίρετο δικαίωμα μας τα 12 μίλια”

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12.06 ¨Η πίστη μου είναι ότι η χώρα έχει ανάγκη αυτοδύναμες κυβέρνήσεις. Οφείλω να εξηγησω στους πολίτς τι θα μπορούσε να συμβεί αν η χώρα δεν έχει κυβέρνηση μετα τις εκλογές. Υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο για τη χώρα. Δεν διαφαίνεται προοπτική για κυβερνηση συνεργασίας, όχι με ευθύνη της ΝΔ”, είπε για την επόμενη μέρα μετά τις εκλογές.

12.00 Ξεκινά η συνέντευξη Τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της 90ης ΔΕΘ. Πρώτη ερώτηση για το αν τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες αρκούν να καλύψουν τις ανάγκες της κοινωνίας

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“Η χώρα είναι σε θέση να διανέμει μέρισμα ανάπτυξης για μπορεί να το κάνει, σε αντίθεση με άλλες χώρες που εφαρμόζουν μέτρα λιτότητα”, σημείωσε και τόνισε ότι “το πλαίσιοστήριξης είναι αυστη’ρά κοστολογημένο ενώ για την ακρίβεια είπε ότι γίνονται προσπάθειες αντιμετώπισης της.

Μετά τις εξαγγελίες, έρχεται η ώρα των απαντήσεων. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δίνει την καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου στο Βελλίδειο, κλείνοντας την παρουσία του στην 90ή ΔΕΘ.

Ένα 24ωρο νωρίτερα, ο πρωθυπουργός παρουσίασε ένα τετραετές σχέδιο με ορίζοντα έως το 2031, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση των εισοδημάτων, στις φορολογικές παρεμβάσεις, στους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις, επιμένοντας παράλληλα στη διατήρηση της δημοσιονομικής σταθερότητας.

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Σήμερα, όμως, είναι η ημέρα των ερωτήσεων. Ο πρωθυπουργός καλείται να εξειδικεύσει τις χθεσινές ανακοινώσεις, να δώσει απαντήσεις για την οικονομία και την ακρίβεια, αλλά και να τοποθετηθεί για τα μεγάλα πολιτικά ζητήματα, την πορεία προς τις εκλογές, τα ελληνοτουρκικά και τις διεθνεις εξελίξεις,.