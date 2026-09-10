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Η επένδυση ύψους 70 εκατομμυρίων ευρώ περιλαμβάνει θερμοκοιτίδα, χώρους έρευνας και εκπαίδευσης, καθώς και προκλινικές εγκαταστάσεις σε έκταση 15 στρεμμάτων.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι το έργο αποτελεί γέφυρα με την ελληνική διασπορά και συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.

Παράλληλα, επισήμανε τη δυναμική της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας, της οποίας οι επενδύσεις ξεπερνούν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Τέλος, τόνισε τη σημασία δημιουργίας ενός οικοσυστήματος καινοτομίας που θα προσφέρει επαγγελματικές προοπτικές στους νέους επιστήμονες εντός της χώρας.

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Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το πρωί το πρώτο πάρκο βιοτεχνολογίας που λειτουργεί στην Ελλάδα, το Athens LifeTech Park στα Σπάτα και ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις.

Οι υποδομές του αναπτύσσονται σε 15 στρέμματα με θερμοκοιτίδα βιοτεχνολογίας, προκλινική και χώρους έρευνας και εκπαίδευσης. Πρόκειται για μια επένδυση ύψους 70 εκατ. ευρώ σε έναν από τους πιο απαιτητικούς κλάδους διεθνώς. Τη βιοτεχνολογία και την ανάπτυξη νέων φαρμάκων.

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Ο πρωθυπουργός, μετά την ξενάγηση του και κατά την ομιλία του σε εκδήλωση που έγινε στο πάρκο, τόνισε ότι αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας και ότι «η κυβέρνηση βάζει ένα λιθαράκι για να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος» ενώ ως στόχο ανέφερε ότι «η πρόοδος της οικονομίας να μεταφραστεί σε ατομική προκοπή» και ανέδειξε τις δυνατότητες που θα έχουν πλέον οι νέοι προς την κατεύθυνση της έρευνας και της τεχνολογίας.

Αναφερόμενος στο πάρκο βιοτεχνολογίας σημείωσε ότι «δεν είναι απλά ένας πολύ όμορφος χώρος στον οποίο η εταιρεία μπορεί να κάνει κλινική έρευνα, ένας χώρος υποδοχής startup επιχειρήσεων, ένα συνεδριακό κέντρο. Είναι ουσιαστικά μια εικόνα από το μέλλον και μια γέφυρα μεταξύ της Ελλάδος και της ελληνικής διασποράς.»

Στην ομιλία του τόνισε επίσης τη δυναμική που αποκτά στη χώρα μας ο κρίσιμος τομέας παραγωγής φαρμάκων.

«Αν δει κανείς μόνο το συνολικό αποτύπωμα των επενδύσεων που γίνονται στην ελληνική φαρμακοβιομηχανία ξεπερνάει το ένα δισεκατομμύριο ευρώ και η χώρα μας σήμερα έχει έναν σημαντικό ρόλο να παίξει σε κρίσιμους τομείς παραγωγής φαρμάκου που είναι και απολύτως απαραίτητες.», είπε μεταξύ άλλων.

Παράλληλα εξήρε τη δραστηριότητα Ελλήνων επιστημόνων οι οποίοι διαπρέπουν στο εξωτερικό ενώ αναφέρθηκε και στις προοπτικές του οικοσυστήματος βιοτεχνολογίας.

«Σε αυτόν τον τόσο ανταγωνιστικό κλάδο και αυτό το οποίο μας απασχολούσε πάντα είναι πως μπορούμε να χτίσουμε μια γέφυρα μεταξύ αυτής της κοινότητας, του εξωτερικού και της Ελλάδας, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε και στη χώρα μας ένα δυναμικό οικοσύστημα βιοτεχνολογίας, το οποίο θα βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της καινοτομίας και το οποίο, όπως πολύ όμορφα είπατε, θα μπορεί να δημιουργεί επαγγελματικές προοπτικές που δεν θα αναγκάσουν τα νέα παιδιά να φεύγουν στο εξωτερικό προκειμένου να μπορούν να υλοποιούν τα οράματά τους», ανέφερε στη συνέχεια και δήλωσε ότι «μου δίνει πάρα πολύ μεγάλη χαρά να βλέπω ότι αυτά τα οποία οραματίζομαι βουνά για τη χώρα πριν από πολλά χρόνια, τώρα γίνονται πράξη.»

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Ο πρωθυπουργός έκλεισε την ομιλία του τονίζοντας ότι «μου δίνει βέβαια και μια ξεχωριστή ικανοποίηση ότι και εμείς ως κυβέρνηση μπορούμε να βάλουμε ένα λιθαράκι ώστε να χτίσουμε την Ελλάδα του μέλλοντος.

Μια Ελλάδα στην οποία η συλλογική πρόοδος της οικονομίας μας θα μπορεί να μεταφράζεται τελικά σε ατομική προκοπή, σε καλούς μισθούς, καλές δουλειές, αλλά και κάτι παραπάνω στη δυνατότητα που δίνουμε στα νέα παιδιά τελικά να κυνηγήσουν τα όνειρά τους εδώ στην πατρίδα τους.»

(με πληροφορίες από ΕΡΤ)

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