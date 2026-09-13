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Η κυβέρνηση ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για την ανάπτυξη του νησιού, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών κινήτρων για τους μόνιμους κατοίκους και το προσωπικό των δημόσιων υπηρεσιών.

Προγραμματίζονται σημαντικά έργα υποδομής, όπως η αναβάθμιση του αεροδρομίου, η αποκατάσταση του λιμανιού και η ενίσχυση των ακτοπλοϊκών συνδέσεων με την ηπειρωτική χώρα.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι οι νέες παρεμβάσεις στοχεύουν στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας και στη διασφάλιση της ισότιμης ανάπτυξης για όλους τους πολίτες.

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«Το Καστελόριζο αποδεικνύει πως καμία δοκιμασία δεν είναι ανυπέρβλητη αν υπάρχει ενότητα και πίστη, θάρρος και επιμονή», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του, κάνοντας εκτενή αναφορά στην ιστορία του νησιού που σήμερα γιορτάζει την επέτειο απελευθέρωσης του από τους Ιταλούς το 1943.

Μεταξύ των όσων είπε όμως, φρόντισε να στείλει και ένα ξεκάθαρο μήνυμα στην Τουρκία.

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«Δεν απειλούμε κανέναν, αλλά δεν δεχόμαστε απειλές και υποδείξεις από κανένα», τόνισε ο Πρωθυπουργός εξηγώντας ότι η χώρα επιδιώκει φιλικές σχέσεις με τους γείτονες αλλά και ξεκαθαρίζοντας ότι «η σύνεση μας δεν πρέπει να εκλαμβάνεται ως αδυναμία».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει έμπρακτα το ακριτικό νησί και ανακοίνωσε μία δέσμη μέτρων που στοχεύουν στην ανάπτυξη του και στην αύξηση του πληθυσμού, μέσω ειδικών κινήτρων για τη μετεγκατάσταση νοικοκυριών.

Τα νέα μέτρα στήριξης που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός για το Καστελόριζο:

-Θεσπίζουμε μόνιμο ετήσιο μισθολογικό κίνητρο 5.000 ευρώ για το προσωπικό όλων των δημόσιων υπηρεσιών, των σωμάτων ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων που υπηρετούν στο νησί – το μέτρο θα λειτουργήσει συνδυαστικά με μια πρόσθετη δέσμη κινήτρων από το Υπουργείο Εσωτερικών.

-Στηρίζοντας την τοπική κοινωνία αλλά και όσους σκέφτονται να ξεκινήσουν να κάνουν μια νέα αρχή εδώ καθιερώνεται κίνητρο εγκατάστασης και παραμονής 5.000 ευρώ ετησίως ανά νοικοκυριό. Το ποσό αυτό είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο.

Αυξάνεται ανά 1.000 ευρώ για κάθε ανήλικο παιδί. Μόνη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση διαμονής για τουλάχιστον ένα πλήρες έτος.

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Για τους μόνιμους κατοίκους που βρίσκονται ήδη εδώ, η ενίσχυση θα δοθεί αρχές του 2027. Και για τους νέους κατοίκους η καταβολή θα ξεκινήσει το 2028 και θα συνεχιστεί για κάθε επόμενο έτος.

-Ενισχύουμε τη σύνδεση του νησιού με την ηπειρωτική Ελλάδα και τα Δωδεκάνησα. Από τις αρχές του επόμενου έτους, προσθέτουμε ένα ακόμη επιδοτούμενο δρομολόγιο την εβδομάδα για τη Γραμμή Πειραιάς – Ρόδος –Καστελόριζο, αυξάνοντας σημαντικά τις δυνατότητες μετακίνησης προς το νησί.

-Θα ολοκληρώσουμε δεκάδες μεγάλα έργα. Από την αποκατάσταση του κεντρικού λιμανιού και τον εκσυγχρονισμό του αεροδρομίου και του οδικού άξονα, μέχρι τις νέες μονάδες αφαλάτωσης. Και από τον διορισμό μόνιμων εκπαιδευτικών και την λειτουργία ψηφιακών μέσων στα σχολεία, την τακτική αποστολή κινητών μονάδων για προληπτικές εξετάσεις.

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-Η Hellenic Energy θα αναλάβει την πλήρη ανακατασκευή των παλιών κατοικιών για να στεγαστούν δωρεά όλοι οι δημόσιοι λειτουργοί – γιατροί, εκπαιδευτικοί, λιμενικοί κλπ

«Όλα αυτά δεν είναι ούτε τυχαία ούτε αποσπασματικά μέτρα. Είναι οι ψηφίδες μιας ενιαίας πολιτικής που δηλώνει ότι δεν υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενώ τόνισε ότι «η παρακαταθήκη υπερηφάνειας είναι που μας εμπνέει και ορίζει το δικό μας χρέος απέναντι στο Καστελόριζο σήμερα.

Θωρακίζουμε την ασφάλειά του, στηρίζοντας την ανάπτυξη και βελτιώνοντας όλο και πιο πολύ την καθημερινότητα των κατοίκων του. Με μειωμένους φόρους και μόνιμη περικοπή του ΦΠΑ κατά 30%. Με επιδοτήσεις στα καύσιμα και μηδενικό ΕΝΦΙΑ και ειδικά κίνητρα για τους δημόσιους υπαλλήλους που υπηρετούν εδώ, όπως και για τις επιχειρήσεις που επενδύουν και δημιουργούν θέσεις εργασίας.»

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Τέλος, έκανε και αναφορά στην εικόνα που έχει συνδεθεί με το Καστελόριζο και συγκεκριμένα με την ανακοίνωση του 2010 από τον τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου για την είσοδο της Ελλάδας στο μνημόνιο.

«Μας πίκρανε η εικόνα του 2010, με το Καστελλόριζο να επιλέγεται ως σκηνικό για το πέρασμα της χώρας στα μνημόνια – σύνδεση που δεν άξιζε το νησί και που θα ξεχαστεί μαζί με την περίοδο και όσα την ακολούθησαν- Σήμερα και εδώ και σε όλη την Ελλάδα, τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και εστίασε στην ανάγκη της σταθερότητας για την πρόοδο της χώρας.

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