Για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος τοποθετήθηκε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στην οποία συμμετείχε στο πλαίσιο του συνεδρίου «Το δημογραφικό και η Ελλάδα του 2040: Οικογένεια, οικονομία, σύγχρονος τρόπος ζωής» που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα δεν το αντιμετωπίζει μόνο η Ελλάδα αλλά και χώρες με υψηλότερο βιοτικό επίπεδο, όπως η Σιγκαπούρη -την οποία επισκέφθηκε πρόσφατα- και η Νότιος Κορέα.

«Το δημογραφικό δεν σχετίζεται αποκλειστικά με οικονομικά μέτρα» εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Για πρώτη φορά στη χώρα μας έχουμε μια συνολική στρατηγική αντιμετώπιση του δημογραφικού που αντιμετωπίζει το πρόβλημα σε όλες τις εκφάνσεις», σημείωσε ο πρωθυπουργός εξηγώντας ότι ακόμα και σήμερα αν αυξηθούν οι γεννήσεις, αυτά τα παιδιά θα έπαιρναν μέρος στον ενεργό πληθυσμό σε περίπου 25 χρόνια από τώρα. Παράλληλα αναφέρθηκε στην άλλη όψη του δημογραφικού που είναι η γήρανση του πληθυσμού η οποία έχει επιπτώσεις στο ασφαλιστικό αλλά και στις δαπάνες υγείας και μίλησε για το δικαίωμα των συνταξιούχων να παραμείνουν εργασιακά ενεργοί χωρίς να περικόπτεται η σύνταξη τους. Όπως είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περίπου 200.000 συνταξιούχοι έκαναν χρήση του δικαιώματος που τους έδωσε ο νόμος που ψήφισε η κυβέρνηση.

Στη συνέχεια της τοποθέτησης του εστίασε στην πολιτική απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει τις οικογένειες με παιδιά και έκανε αναφορά στα πρόσφατα μέτρα που ψηφίστηκαν και που θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα. Ειδικά μίλησε για τη μείωση της φορολογίας που αναμένεται να αυξήσει τα εισοδήματα των πολιτών.

«Θα δώσουμε μεγαλύτερες φοροαπαλλαγές ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που έχει η κάθε οικογένεια», πρόσθεσε εξηγώντας ότι «προφανώς όσο περισσότερο αυξάνονται τα παιδιά, τόσο περισσότερο μειώνεται ο φόρος της πολύτεκνης οικογένειας» τονίζοντας ότι «σε πολλές περιπτώσεις ο φόρος εισοδήματος μηδενίζεται».

Αυτό που ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός είναι ότι η απόφαση της κυβέρνησης να στηρίξει την οικογένεια, έχει πολιτικό πρόσημο: «Η Κεντροδεξιά παράταξη, της οποίας έχω την τιμή να ηγούμαι, προτάσσει την οικογένεια ως το κύτταρο εκείνο που πάνω του χτίζεται η κοινωνική συνοχή».

Και άλλα μέτρα όμως που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό στοχεύουν και στην αντιμετώπιση του δημογραφικού, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σημειώνει τις πολιτικές της κυβέρνησης για το στεγαστικό -προτρέποντας μάλιστα τις τράπεζες να δίνουν περισσότερα τραπεζικά προϊόντα στους πολίτες για την απόκτηση σπιτιού, ειδικά στα νέα ζευγάρια, ενώ τόνισε και το μέτρο της επιστροφής ενός ενοικίου, κάτι που θα υλοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Σημείωσε επίσης τα μέτρα στήριξης της περιφέρειας, προκειμένου να υπάρχουν κίνητρα παραμονής των κατοίκων ώστε να μην ερημώσουν χωριά και μικρές επαρχιακές πόλεις.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκλεισε την τοποθέτηση του τονίζοντας ότι όσο η οικονομία θα αναπτύσσεται και θα δημιουργείται περισσότερος δημοσιονομικός χώρος, θα υπάρχει και επιπλέον στήριξη στην κοινωνία.