Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος είναι η επιλογή του Κυριάκου Μητσοτάκη για τη θέση του Γραμματέα της ΚΟ του κόμματος, μετά την αιφνίδια απώλεια του Απόστολου Βεσυρόπουλου, πριν από λίγες εβδομάδες.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Νέας Δημοκρατίας, «με απόφαση του Πρωθυπουργού και Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας για τη θέση του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας προτείνεται ο βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, Μάξιμος Χαρακόπουλος.

Advertisement

Advertisement

Η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας θα συνεδριάσει υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στις 19 Σεπτεμβρίου με θέμα την εκλογή Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας».