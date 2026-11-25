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Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης αποτελεί ο προϋπολογισμός του 2027, ο οποίος αποτυπώνει τη μετάβαση της εθνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση ανάπτυξης.

Ο σχεδιασμός της κυβέρνησης εστιάζει στην ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών, μέσω αυξήσεων σε μισθούς και συντάξεις, καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας.

Το υπουργικό συμβούλιο θα εξετάσει επίσης ζητήματα που αφορούν τις αστικές συγκοινωνίες, την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων και νομοσχέδια για την άμυνα και τη δικαιοσύνη.

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Μπορεί να μεσολαβούν λίγοι μήνες έως τις εκλογές όμως ο Κυριάκος Μητσοτάκης θέλει να αξιοποιήσει η κυβέρνηση αυτό το διάστημα με παραγωγή μετρήσιμου έργου και αυτό αναμένεται να τονίσει προς τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στη συνεδρίαση που θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί.

Ο πρωθυπουργός γνωρίζει ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό οι πολίτες θα κρίνουν την κυβέρνηση από την αποτελεσματικότητα της και από την υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει, ενώ θέλει να αποφύγει φαινόμενα χαλαρότητας σε υπουργεία λόγω του προεκλογικού αγώνα που είναι ήδη σε εξέλιξη, κάτι που είχε επισημάνει και στο προηγούμενο υπουργικό συμβούλιο.

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Το βασικό θέμα συζήτησης στη συνεδρίαση θα είναι ο προϋπολογισμός για το 2027 και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να τονίσει ότι ο οικονομικός σχεδιασμός της κυβέρνησης θα αποτυπώνει τη μετάβαση της εθνικής οικονομίας σε μια νέα δυναμική φάση.

Ο προϋπολογισμός μαζί με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030 που θα παρουσιαστούν αναλυτικά από το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, ουσιαστικά θα δώσουν το στίγμα των κυβερνητικών προτεραιοτήτων σε επίπεδο οικονομίας.

Ο πρωθυπουργός θα αναφερθεί στα βασικά οικονομικά μεγέθη του νέου προϋπολογισμού και τις βασικές προβλέψεις του νομοσχεδίου για θέματα που έχουν σχέση με την τσέπη των πολιτών, αυξήσεις σε μισθούς και συντάξεις, μέτρα για το στεγαστικό, μείωση φορολογικών βαρών αλλά και για θέματα βελτίωσης της καθημερινότητας σε κρίσιμους τομείς όπως Υγεία και Παιδεία, για τους προβλέπεται αύξηση κονδυλίων.

Όπως τόνισε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο της εφημερίδας «Ελεύθερος Τύπος» ο προγραμματισμός του εστιάζει στην ενίσχυση των εισοδημάτων των πολιτών και μεταξύ των στόχων που έχει θέσει είναι να φτάσει το 2030 ο μέσος μισθός τα 1800 ευρώ και το 2028 ο κατώτατος να ξεπεράσει τα 1000 ευρώ ενώ αναμένονται και περαιτέρω αυξήσεις στις συντάξεις.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ο πρωθυπουργός θα επισημάνει πως οι πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης -παρά τις συνθήκες αβεβαιότητας και γεωπολιτικών εντάσεων που επικρατούν στο διεθνές περιβάλλον- της επιτρέπουν να επιστρέφει ως μέρισμα στους πολίτες ένα μέρος της συλλογικής προόδου.

Και αυτό χωρίς να μπαίνουν σε κίνδυνο οι δημοσιονομικές αντοχές της χώρας καθώς έχει τονίσει πολλές φορές ότι δεν θα ρισκάρει να επιστρέψει η ελληνική οικονομία σε προηγούμενες δύσκολες καταστάσεις, ούτε και θα μπει σε πλειοδοσία προεκλογικών υποσχέσεων που δεν θα μπορέσει να τηρήσει.

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Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνει και σε θέματα βελτίωσης της καθημερινότητας των πολιτών, εστιάζοντας στην αναβάθμιση των συγκοινωνιών. Σύμφωνα με πληροφορίες αναμένεται να αναφερθεί στις αλλαγές που έχουν γίνει σε λεωφορεία, μετρό, ηλεκτρικό, στα νέα δρομολόγια και στην αύξηση του επιβατικού κοινού.

Ένα άλλο θέμα που έχει απασχολήσει πολύ την κυβέρνηση και που θα συζητηθεί σήμερα στο υπουργικό συμβούλιο είναι αυτό της καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων με ένα πιο δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα. Στις 30 Νοεμβρίου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι πληρωμές προς τους αγρότες, κάτι που αναμένεται να τονίσει ο πρωθυπουργός ενώ θα μιλήσει και για το προγραμματισμό της καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων για το επόμενο έτος που προβλέπεται να γίνουν πιο έγκαιρα και πιο οργανωμένα.

Γενικότερα τα θέματα των αγροτών βρίσκονται στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος της κυβέρνησης, κάτι που φάνηκε και από τις χθεσινές τοποθετήσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη ο οποίος σημείωσε ότι ουσιαστικά έχουν επιλυθεί τα 2/3 των αιτημάτων τους, όπως του τα κατέθεσαν αγροτοσυνδικαλιστές σε συνάντηση που είχε μαζί τους πριν από λίγο καιρό, όταν είχε επισκεφθεί τη Θεσσαλία.

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Ποια θέματα θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου:

-Εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη και τον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνο Πετραλιά για τον κρατικό προϋπολογισμό 2027 και τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030,

-Παρουσίαση από τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα με θέμα «Αστικές συγκοινωνίες: Απτή πρόοδος και μέλλον»,

-Ενημέρωση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Μαργαρίτη Σχοινά για την πορεία καταβολής των αγροτικών ενισχύσεων,

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-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και της καινοτομίας στις Ένοπλες Δυνάμεις,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη του νομοσχεδίου για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/1544 για τη συλλογή ηλεκτρονικών αποδεικτικών διαδικασιών στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών,

-Εισήγηση από την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως σχετικά με τον καθορισμό ανωτάτου αριθμού θέσεων για παροχή εργασίας στην Ελλάδα για το έτος 2027.

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