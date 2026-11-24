Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε τους οικονομικούς στόχους της κυβέρνησης για το 2030, δίνοντας έμφαση στην επίτευξη ανάπτυξης άνω του 2% ετησίως.

Η κυβέρνηση στοχεύει σε μέσο μισθό 1800 ευρώ έως το 2030 και κατώτατο μισθό πάνω από 1000 ευρώ μέχρι το 2028.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι η χώρα επιτυγχάνει δημοσιονομικούς στόχους, μειώνει το χρέος και παράγει πρωτογενή πλεονάσματα παρά το κύμα ακρίβειας.

Η στρατηγική της κυβέρνησης περιλαμβάνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης για την ενίσχυση της παραγωγικότητας.

Η χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των δημοσίων συμβάσεων, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ταχύτητα στις διαδικασίες του δημοσίου τομέα.

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Για την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης και τους στόχους της ενόψει του 2030 μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνέδριο «Με το βλέμμα στην Ελλάδα του 2030», που διοργανώνει ο «Ελεύθερος Τύπος».

Στη συζήτηση που είχε με τον Διευθυντή της εφημερίδας, Γιάννη Τσαπρούνη, αναφέρθηκε στην επίτευξη των στόχων που είχε θέσει το 2023, κυρίως στο θέμα της αύξησης των μισθών.

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«Αναγνωρίζω όμως ότι ένα μεγάλο κομμάτι των αυξήσεων στους ονομαστικούς μισθούς απορροφήθηκε από το κύμα ακρίβειας των τελευταίων 5 ετών. Δεν είναι καινούριο το φαινόμενο της ακρίβειας. Αντιμετωπίζουμε συσσωρευμένες αυξήσεις τιμών από την εποχή του κόβιντ», εξήγησε και έθεσε τους στόχους της κυβέρνησης:

«Ανάπτυξη διπλάσια, κατ’ ελάχιστον του ευρωπαϊκού μέσου όρου, άνω του 2%. Για μέσο μισθό το 2030 στα 1800 ευρώ, κατώτατο μισθό το 2028 πάνω από 1000 ευρώ και συντάξεις που θα αυξάνονται με βάση τον πληθωρισμό και την παραγωγικότητα της οικονομίας».

Όπως εξήγησε, «αυτή τη στιγμή η Ελλάδα μπορεί να πετυχαίνει δημοσιονομικούς στόχους, να μειώνει το χρέος της με πολύ γρήγορους ρυθμούς, να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα και να περισσεύουν πόροι για να στηρίζει την κοινωνία και νοικοκυριά που δοκιμάζονται. Δεν είναι πολλές ευρωπαϊκές χώρες σε αυτή την κατάσταση. Μάλλον είμαστε η θετική εξαίρεση του κανόνα», τόνισε ενώ έκανε ειδική μνεία στο κοινωνικό κράτος που

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και στα σημαντικά βήματα που έχουν γίνει και που πλέον βλέπουν οι πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις γεωπολιτικές εξελίξεις που όπως είπε είναι μία πρόκληση αλλά και μία ευκαιρία για τη χώρα, καθώς μπορεί να δημιουργηθούν πολλές επενδυτικές ευκαιρίες.

Σημείωσε επίσης τη μείωση της ανεργίας αλλά και τις αλλαγές που έχουν γίνει στην αγορά εργασίας και έδωσε έμφαση στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης. Ερωτηθείς για το πως μπορούν να ευνοηθούν οι πολίτες από τη νέα τεχνολογία αλλά και το πως θα προστατευθούν από πιθανούς κινδύνους, ειδικά για την προστασία των θέσεων εργασίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση έχει στρατηγική για την τεχνητή νοημοσύνη εδώ και τρία χρόνια και η στόχευση της είναι «να εισπράξουμε ως χώρα όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη και να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τους κινδύνους».

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Κατά την αναφορά του στην τεχνητή νοημοσύνη ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για τις δυνατότητες που δίνει στο κράτος κάνοντας λόγο για τεράστιες ευκαιρίες που δίνονται προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγικότητα του δημόσιου τομέα, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι δεν μπορεί να υποκατασταθεί η ανθρώπινη κρίση. «Η τελική κρίση πρέπει να είναι ανθρώπινη», υπογράμμισε και έδωσε ένα παράδειγμα στο θέμα των δημοσίων συμβάσεων και για απευθείας αναθέσεις, που γίνονται κυρίως από τοπική αυτοδιοίκηση.

«Να πάμε σε τελείως διαφορετικό εξορθολογισμό του συστήματος δημοσίων συμβάσεων χρησιμοποιώντας εργαλεία ΤΝ και για ταχύτητα και διαφάνεια», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι «άλλο ένας Δήμος να δίνει μια απευθείας ανάθεση και άλλο να δίνει επαναλαμβανόμενη, απευθείας ανάθεση στην ίδια εταιρία για ένα αντικείμενο που είναι μεγαλύτερο από το όριο και το εύρος της απευθείας ανάθεση», εξηγώντας ότι αυτό μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να το δείξει και να «χτυπήσει καμπανάκι».

Αναφέρθηκε επίσης στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και σε άλλους τομείς, όπως στη Κτηματολόγιο, στην Παιδεία και μίλησε για την απόφαση της κυβέρνησης να βάλει περιορισμούς στην πρόσβαση των νέων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση που δεν στήριξε τη νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης. “Εμείς τα βάλαμε με τις μεγάλες πλατφόρμες”, τόνισε χαρακτηριστικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

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«Η αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η ενδεδειγμένη λύση για τη χώρα» – «Στην αντιπολίτευση ξεμένουν από ανάσες»

Αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις είπε ότι «η αυτοδυναμία είναι ένας στόχος, όχι εύκολος, αλλά διεκδηκίσιμος και εφικτός».

Όπως εξήγησε, «είμαστε σε ποσοστό μεγαλύτερο από το άθροισμα δεύτερου και τρίτου κόμματος» και πρόσθεσε ότι «θα εξηγήσουμε στους πολίτες γιατί σε αυτή τη συγκυρία μια αυτοδύναμη κυβέρνηση είναι η ενδεδειγμένη λύση για τη χώρα», διευκρινίζοντας ότι μία αυτοδύναμη κυβέρνηση «μπορεί να παίρνει αποφάσεις γρήγορα, να υπόκειται σε αυστηρή λογοδοσία και δεν μπαίνει στα παζάρια των συμμαχικών κυβερνήσεων όπου ένα μικρό κόμμα ενδεχομένως να εκβιάζει για δικούς του πολιτικούς στόχους».

Ξεκαθάρισε ότι «κυρίαρχος πάντως είναι ο ελληνικός λαός και όλοι θα σεβαστούμε το αποτέλεσμα και την επόμενη των εκλογών ως θα πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα μετεκλογική πραγματικότητα».

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Σχετικά με τον χρόνο μέχρι τις εκλογές σημείωσε ότι «θα εκδηλώσουμε την οικονομική μας πολιτική» και εκτίμησε ότι «στην αντιπολίτευση ξεμένουν από ανάσες, τσακώνονται ποιος έχει τη σημαία του Πολυτεχνείου και αναλώνονται σε μεταγραφές πολιτικών γυρολόγων».

«Παράθυρο» για επιπλέον μέτρα στήριξης ενεργοβόρων μικρομεσαίων επιχειρήσεων

Αναφερόμενος στην ενεργειακή κρίση και στις συνέπειες της, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού μίλησε για τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση για τη στήριξη της κοινωνίας, άφησε ανοιχτό «παράθυρο» για επιπλέον μέτρα που θα ενισχύσουν τις μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία, απέναντι στις αυξημένες τιμές του φυσικού αερίου. «Βλέπουμε ότι υπάρχουν προκλήσεις, υπάρχουν προκλήσεις στο φυσικό αέριο σήμερα, περιμένετε κάποιες εξαγγελίες για το πως μπορούμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία για παράδειγμα, τα οποία μπορεί να χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως τον βασικό τους ενεργειακό πόρο», είπε χαρακτηριστικά σημειώνοντας ότι «αυτή η στήριξη είναι συνεχιζόμενη και προφανώς η εποπτεία της αγοράς δεν σταματάει».

Ένα από τα μηνύματα που έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ότι είναι αποφασισμένος να αντιμετωπίσει στρεβλώσεις, να κινηθεί πιο γρήγορα και να δώσει τις μάχες των οπισθοφυλακών που κρατάνε πίσω την Ελλάδα και έφερε ως παράδειγμα τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για να σταματήσουν οι καταλήψεις στα δημόσια πανεπιστήμια.

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Σε αναφορά του για τον πρωτογενή τομέα και για την πρόθεση αγροτών να βγουν και πάλι στους δρόμους, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για επαναστατική γυμναστική και για αντιδράσεις που υποκινούνται από συγκεκριμένα κόμματα, χωρίς όμως να τα κατονομάσει.

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Μίλησε για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών κατά τα 2/3 όπως του τέθηκαν σε πρόσφατη συνάντηση που είχε με αγροτοσυνδικαλιστές στη Λάρισα, τονίζοντας ότι μεταξύ άλλων ότι η πληρωμή τους είναι προγραμματισμένη για τις 30 Νοεμβρίου.