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Η κυβέρνηση διατηρεί τον ρυθμό ανάπτυξης στο 2,3% και σημειώνει σημαντική υποχώρηση του δημόσιου χρέους και της ανεργίας.

Ο νέος προϋπολογισμός αποτελεί οδικό χάρτη για το 2027 με συγκεκριμένα μέτρα που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο κόστος ζωής.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάλεσε τους υπουργούς να συνεχίσουν το έργο τους με προσήλωση στα χρονοδιαγράμματα μέχρι την επόμενη εκλογική αναμέτρηση.

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Για τη νέα ενίσχυση μισθών και συντάξεων, ώστε αρχές του 2028 η βασική αμοιβή στη χώρα να φτάσει τα 1.000 ευρώ, αυξημένη κατά 48% σε σχέση με το 2019, μίλησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την έναρξη του υπουργικού συμβουλίου το οποίο είναι σε εξέλιξη.

Εστιάζοντας στο κομμάτι της οικονομίας αναφέρθηκε επίσης στη διατήρηση του ρυθμού ανάπτυξης στο 2,3%, έκανε λόγο για άλμα 7,9% στις επενδύσεις και 3,1% στις εξαγωγές, αναφέρθηκε στην υποχώρηση ακόμη 7 μονάδων του δημόσιου χρέους και πτώση ανεργίας στο 7,9% από 18% το 2019.

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«Αυτή η ανθεκτικότητα σε παγκόσμιο περιβάλλον αβεβαιότητας μας επιτρέπει να επιστρέφουμε και μέρος της συλλογικής προόδου ως μέρισμα στους πολίτες», εξήγησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογραμμίζοντας «χωρίς να θέτουμε σε κίνδυνο τις δημοσιονομικές αντοχές μας, με ρεαλιστικές παρεμβάσεις που στηρίζουν το εισόδημα απέναντι στο εισαγόμενο υψηλό κόστος ζωής.»

Οι αιχμές για την αντιπολίτευση

Σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, «ο νέος Προϋπολογισμός είναι Οδικός Χάρτης για το 2027, ανοίγει έναν αισιόδοξο ορίζοντα προς το 2030. Όχι με ανέξοδες υποσχέσεις, αλλά με χειροπιαστά μέτρα που νομοθετούνται για να γίνουν πράξη σε συγκεκριμένους χρόνους. Αυτή είναι η κομβική μας διαφορά από τη μίζερη και ανεπαρκή αντιπολίτευση.»

“Το έργο μας που γίνεται όλο και πιο ορατό είναι διαβατήριο αξιοπιστίας”

Απευθυνόμενος στα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι «όλες μας οι προσπάθειες είναι ακόμη σε εξέλιξη και μάλιστα εν μέσω δυσκολιών με το διεθνές κλίμα σε αναταραχή, την ακρίβεια να επιμένει να επιβαρύνει τα νοικοκυριά και το «Βαθύ Κράτος» να μην έχει ακόμη πλήρως ξεριζωθεί».

Παρά τις δυσκολίες και τις μεγάλες διεθνείς προκλήσεις, ο πρωθυπουργός εκτιμά ότι «το έργο μας, γίνεται, πια, ορατό, δείχνοντας τον δρόμο. Γι’ αυτό και το επικαλούμαστε ως διαβατήριο αξιοπιστίας.»

Υπογράμμισε επίσης ότι «κρατάμε τροχιά σταθερή, όταν παντού κυριαρχεί η αστάθεια. Προχωράμε, ενώ διεθνώς καραδοκεί η καθήλωση» κάνοντας λόγο για «δύο στοιχεία με ξεχωριστή βαρύτητα στην τελική ευθεία για την κάλπη, όχι προς πανηγυρισμό, αλλά ως απάντηση στον εύκολο μηδενισμό».

“Συνεχίζουμε τη δουλειά, μεσολαβεί αρκετός χρόνος μέχρι τις εκλογές” το μήνυμα προς τους υπουργούς

Αναφερόμενος στην εκλογική αναμέτρηση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς τα μέλη της κυβέρνησης: «Έως ότου φθάσουμε στις εκλογές, πάντως, μεσολαβεί αρκετός χρόνος. Γι’ αυτό και συνεχίζουμε τη δουλειά σε όλα τα επίπεδα, με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιαγράμματα. Προσηλωμένοι στις πράξεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα του πολίτη.»

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Το χρονοδιάγραμμα πληρωμής των αγροτών

Στην τοποθέτηση του ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της πληρωμής των αγροτικών ενισχύσεων, δίνοντας ένα σαφές χρονοδιάγραμμα και στέλνοντας ουσιαστικά ένα μήνυμα προς τον αγροτικό κόσμο που μέρος του ετοιμάζεται για νέες κινητοποιήσεις.

«Θα καταβάλουμε τις προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης στις 30 Νοεμβρίου.

Επίσης, κάποια ποσά που αφορούν τον λεγόμενο «Πυλώνα 2» θα καταβληθούν και αυτά μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, ενώ μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου θα έχουμε ολοκληρώσει και όλες τις υπόλοιπες εκκρεμείς μας υποχρεώσεις», είπε μεταξύ άλλων ο πρωθυπουργός.

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