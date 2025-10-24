Πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, προπαρασκευαστική σύσκεψη για την αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας στην Αττική.



Με βάση τα τελευταία υδρολογικά δεδομένα και με αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα την προστασία του δημόσιου αγαθού για όλους τους πολίτες, συζητήθηκε η λήψη άμεσων πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των επικείμενων κινδύνων.

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, έπεσε στο τραπέζι και η ιδέα μιας αύξησης στο τιμολόγιο του νερού, τόσο στο λεκανοπέδιο της Αττικής όσο και στην Θεσσαλονίκη.

Σχετικές ανακοινώσεις θα υπάρξουν στις επόμενες εβδομάδες.