Σχεδόν 200 χρόνια μετά την διατύπωση της θεωρίας της Εξέλιξης το 1830 από τον Κάρολο Δαρβίνο, (δημοσιεύτηκε το 1859) ο πρόεδρος του κόμματος «Νίκη» Δημήτρης Νατσιός, έρχεται να την αμβισβητήσει…

Τον ασκό του αιόλου άνοιξε διαπίστωση δημοσιογράφου σε εκπομπή της ΕΡΤ ότι στα σχολεία τα παιδιά δεν διδάσκονται την εν λόγω θεωρία, με τον κ. Νατσιό να ξεσπαθώει λέγοντας ότι «καλά κάνει και δεν διδάσκεται» γιατί είναι «βλασφημία».

Και τότε ξεκίνησε το θρησκευτικό παραλήρημα: «Είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι και καμαρώνουμε γι’ αυτό. Γιατί είναι ο Δαρβίνος επιστήμη; Αποδεικνύεται ότι είμαστε από μαϊμούδες; Ξέρετε τι βλασφημία είναι να λέτε ότι έχουμε κοινό πρόγονο;» επέμεινε στη διαφωνία του ο πρόεδρος της Νίκης.

Και συνέχισε το σκεπτικό του λέγοντας: «εμείς έχουμε έναν κοινό πρόγονο, τον Αδάμ και την Εύα, που μας τους έδωσε ο Θεός. Η ορθόδοξη Εκκλησία δεν δέχεται τη θεωρία της εξέλιξης, εμείς είμαστε τέκνα πιστά. Αν δεχθείς ότι ο άνθρωπος κατάγεται από ζώο, λες ότι το ίδιο ισχύει και για την Παναγία άρα και ο Χριστός που γεννήθηκε από την Παναγία, είναι ζώο».

«Αυτοακυρώνεστε όταν λέτε ότι ο άνθρωπος γεννήθηκε από ζώο. Δεν μπορείς να είσαι Χριστιανός Ορθόδοξος και να δέχεσαι τη δαρβινική θεωρία. Δεν υπάρχει πίστευε και μη έρευνα στην ορθόδοξη πίστη. Θεωρίες που ανατρέπουν τα πάντα είναι βλασφημίες».

Και κατέληξε υποστηρίζοντας πως «εμείς την πίστη τη μάθαμε από τη κοιλία της μάνας μας και δοξάζουμε τον Θεό για αυτά που μας έμαθαν οι γονείς μας. Η εργαλειοποίηση της πίστης γίνεται από μερικούς όταν πλησιάζουν οι εκλογές. Εμείς θα πάμε κάθε Κυριακή στην Εκκλησία διακριτικά. Εγώ μεγάλωσα σε χωριό των Πιέριων, διδάχθηκα την πίστη από τους γονείς μου, με σεβασμό στην πίστη του άλλου, ούτε τα μάτια μας γυαλίζουν ούτε σκοταδιστές είμαστε».

Και φυσικά ξεκαθάρισε φυσικά για παν ενδεχόμενο ότι «εμείς δεν βάζουμε ομοφυλόφιλο στα ψηφοδέλτια, εκεί βάζεις ανθρώπους συμφιείς και που ταιριάζουν τα χνώτα σου».