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Με στόχο να πείσει τους αναποφάσιστους αλλά και τους δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της να εμπιστευθούν ξανά τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εντείνει τους ρυθμούς της προεκλογικής κινητοποίησης.

Η νέα δημοσκόπηση της Alco επιβεβαιώνει την πρωτιά του κόμματος όμως ταυτόχρονα δείχνει και το μέγεθος της δεξαμενής όσων δεν έχουν αποφασίσει ποιο κόμμα θα επιλέξουν στις εκλογές. Οι προσπάθειες του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας αλλά και των στελεχών της κυβέρνησης και του κόμματος θα επικεντρωθούν στην επικοινωνία του κυβερνητικού προγράμματος της παράταξης, στην ανάδειξη του κυβερνητικού έργου, κυρίως στη συνέπεια λόγων και έργων και στη σταθερότητα που μπορεί να εξασφαλίσει για τη χώρα το κυβερνών κόμμα.

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Ανάδειξη του κυβερνητικού έργου αλλά και κριτική στην αντιπολίτευση

Παράλληλα θα συνεχιστεί και η κριτική στα κόμματα της αντιπολίτευσης και ειδικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα που σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις κρατά σταθερά τη δεύτερη θέση.

Με αφορμή τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. για την οικονομική και κοινωνική πολιτική, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε χθες επίθεση κατά του Αλέξη Τσίπρα τονίζοντας ότι «δεν βγαίνει ο λογαριασμός, ούτε οι ίδιοι καταλαβαίνουν τι προτείνουν» ενώ υπενθύμισε τη φορολογική πολιτική που άσκησε ο ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα με αυξήσεις ή επιβολή 30 φόρων ενώ η Νέα Δημοκρατία στα χρόνια διακυβέρνησης της έχει μειώσει ή καταργήσει 83 φόρους.

Είναι ξεκάθαρο ότι ένα πολύ μεγάλο μέρος της μάχης των εκλογών θα καθοριστεί από την εξέλιξη της μάχης κατά της ακρίβειας. Και με δεδομένο ότι κατά ένα μεγάλο ποσοστό ο υψηλός πληθωρισμός οφείλεται στις διεθνείς εξελίξεις και στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, η κυβέρνηση έχει στρέψει το βλέμμα της στα όσα διαδραματίζονται σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη. Εφόσον εφαρμοστεί το σχέδιο ειρήνευσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοϊα στα Στενά του Ορμούζ, η αίσθηση που υπάρχει στο Μέγαρο Μαξίμου είναι ότι θα μπει άμεσα ένα φρένο στις ανατιμήσεις και ότι υπάρχει βάσιμη ελπίδα για την επιστροφή στην κανονικότητα.

Αυτή η εξέλιξη μπορεί να αλλάξει το οικονομικό περιβάλλον ενώ σίγουρα θα επηρεάσει τις τελικές αποφάσεις του κυβερνητικού επιτελείου για τα μέτρα που θα περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Παράλληλα, δεν αποκλείεται να παίξει ρόλο και στις σκέψεις που κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τον χρόνο διεξαγωγής των εκλογών.

Περιοδειών συνέχεια με σημερινή στάση στη Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη

Ο πρωθυπουργός θα επισκεφθεί σήμερα το απόγευμα την περιοχή της Βάρης, της Βούλας και της Βουλιαγμένης, θα δει τα αντιπλημμυρικά έργα στο ρέμα Κόρμπι, θα μιλήσει με εθελοντές δασοπυροσβέστες και θα απευθυνθεί σε πολίτες στην περιοχή της Βούλας. Αυτές οι προεκλογικές εξορμήσεις θα συνεχιστούν και τον Ιούλιο ενώ και κορυφαία ονόματα του κυβερνητικού επιτελείου θα επισκεφθούν περιφέρειες της χώρας για να επικοινωνήσουν το έργο της κυβέρνησης και να αναδείξουν τον σχεδιασμό της για την Ελλάδα του 2030.