Ομόφωνα αποφάσισε η Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής να εξουσιοδοτηθεί ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου ώστε να παράσχει βοήθεια, οικονομικά και θεσμικά, όπου απαιτηθεί, στο θέμα των φωτογραφιών των 200 εκτελεσθέντων της Καισαριανής.

Ο Νικήτας Κακλαμάνης, σε σχέση με το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, το οποίο ζήτησε την παρέμβασή του για τη διασφάλιση της πλήρους διερεύνησης της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και τη συνέχιση των εργασιών της εξεταστικής λόγω νέων στοιχείων που έχουν προκύψει, τόνισε, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, πως «δεν είναι θέμα της Διάσκεψης των Προέδρων. Θα αποφασίσει η εξεταστική επιτροπή εαν θα παραταθούν οι εργασίες της».

Σε αυτό το πλαίσιο ο Νικήτας Κακλαμάνης ανέφερε πως θα μεταβιβάσει στον πρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής το αίτημα προκειμένου να αποφασίσουν τα μέλη της, εαν χρειάζεται να παρατείνουν τη διάρκεια των εργασιών της.