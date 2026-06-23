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Συνθήματα με μπογιές έξω από την κατοικία του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά στην Αγία Παρασκευή έγραψε ομάδα ατόμων λίγο μετά τις 11 το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στα συνθήματα αναγραφόταν το μήνυμα «Κάτω τα χέρια από τα Προσφυγικά, Χαρδαλιά».

Η ενέργεια συνδέεται με την επιδείνωση της υγείας του απεργού πείνας Αριστοτέλη Χαντζή, ο οποίος, έπειτα από σχεδόν 140 ημέρες απεργίας, διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Σε ανακοίνωσή της, η Κοινότητα Κατειλημμένων Προσφυγικών υποστηρίζει ότι η ζωή του βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

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Το κλίμα έντασης ενισχύθηκε επίσης από την άρνηση του περιφερειάρχη να προχωρήσει σε διάλογο σχετικά με το ζήτημα των Προσφυγικών στη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

«Η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Νίκου Χαρδαλιά»

Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε σε δήλωσή του ότι «η Νέα Δημοκρατία καταδικάζει απερίφραστα την άνανδρη επίθεση στο σπίτι του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά, από θρασύδειλους τραμπούκους που απείλησαν τον ίδιο και την οικογένειά του.

Η Αστυνομία και η Δικαιοσύνη θα δώσουν την απάντηση που οφείλουν. Σε κάθε περίπτωση, η εφαρμογή του νόμου και η ανάπλαση των προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, έπειτα από δεκαετίες εγκατάλειψης, είναι για εμάς αυτονόητη. Όπως αυτονόητη είναι και η μάχη που πρέπει να δοθεί για τα δικαιώματα των ιδιοκτητών των οικιών, τα οποία καταπατούνται σε αρκετές περιπτώσεις από καταληψίες.

Στεκόμαστε στο πλευρό του Νίκου Χαρδαλιά και της οικογένειάς του και αναμένουμε την άμεση καταδίκη των πράξεων αυτών από όλες τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Η σιωπή σημαίνει ανοχή και η ανοχή είναι απαράδεκτη.

Όσο για τους θρασύδειλους τραμπούκους, ας γνωρίζουν καλά ότι δεν πτοούν και δεν εκφοβίζουν τα στελέχη μας. Η Δημοκρατία μας, το κράτος δικαίου και οι αρχές και αξίες τις οποίες υπηρετούμε με συνέπεια, είναι πολύ ισχυρότερες από τις κουκούλες, τις μπογιές και τα απειλητικά συνθήματά τους».