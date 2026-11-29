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Αποκαλύψεις για τον Κώστα Καραμανλή, τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά και τον αδελφό της και πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, κάνει η Ντόρα Μπακογιάννη, σε συνέντευξή της στην «Καθημερινή» της Κυριακής.

Ερωτηθείσα εάν ο Κώστας Καραμανλής τη ρώτησε για την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά στη Νέα Δημοκρατία, απάντησε: «Ναι, με ρώτησε και του απάντησα. ”Και δεν τον φέρνεις;” Έπρεπε να είχα αντιδράσει τότε, στερνή μου γνώση, να σε είχα πρώτα».

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Η Ντόρα Μπακογιάννη μίλησε και για την αναμέτρησή της για την ηγεσία της ΝΔ, εκφράζοντας την άποψη ότι έκανε λάθος που αποδέχθηκε τη διαδικασία εκλογής αρχηγού από τη βάση.

«Εγώ έκανα ένα τρομερό λάθος από εγωισμό. Δέχτηκα να ακολουθήσω την πρόταση, η οποία ήταν και εξακολουθεί να είναι μια παντελώς γελοία ιστορία. Αυτή με το “όποιος θέλει μπαίνει” και γράφεται με 2 ευρώ και εκλέγει πρόεδρο κόμματος». Όταν ρωτήθηκε εάν ο Κώστας Καραμανλής τη στήριξε στην ψηφοφορία, απάντησε: «Έχω την αίσθηση ότι με ψήφισε».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διαδικασία με την οποία ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να διεκδικήσει την προεδρία της ΝΔ. Ερωτηθείσα για τη συμφωνία που φέρεται να υπήρχε μεταξύ της ίδιας και του αδελφού της, ώστε να είναι υποψήφιος εκείνος που θα προηγούνταν στις δημοσκοπήσεις, εξήγησε: «Έτσι ξεκίνησε η κουβέντα. Η πραγματικότητα όμως ήταν ότι εγώ ήμουν διστακτική, πολύ τραυματισμένη από την προηγούμενη εσωτερική μάχη. Ο Κυριάκος το ήθελε πολύ. Το έκανε και τελικώς ήταν η ώρα του».

Στην ερώτηση για το πώς έμαθε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε: «Από την τηλεόραση». Όπως είπε η αυτό δημιούργησε δύσκολη ατμόσφαιρα στη σχέση τους, καθώς η ίδια δεν είχε επικοινωνήσει μαζί του για να τον στηρίξει. Ωστόσο, διευκρίνισε ότι του έδωσε τις υπογραφές που χρειαζόταν για να θέσει υποψηφιότητα.«Δημιούργησε μια δύσκολη ατμόσφαιρα, αναμφισβήτητα, αλλά εγώ του έδωσα τις υπογραφές που χρειαζόταν για να κατέβει», σημείωσε.

Ως προς την απόφασή του να μην την υπουργοποιήσει, είπε ότι «Δεν θύμωσα, αλλά στεναχωρήθηκα. Στεναχωρήθηκα για τη δικαιολογία, για την αιτία, διότι ένας πρωθυπουργός επιλέγει τους συνεργάτες του και ο καθένας έχει απόλυτο δικαίωμα και υποχρέωση, σε τελική ανάλυση, να διαλέξει τους συνεργάτες με τους οποίους πιστεύει ότι μπορεί να συνεργαστεί καλύτερα».