Τον Ινδό ομόλογό του, Ναρέντρα Μόντι, θα συναντήσει στο Νέο Δελχί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος πραγματοποιεί από χθες επίσκεψη στην Ινδία.

Στο πλαίσιο της συνάντησης θα συζητηθεί η επέκταση της οικονομικής και αμυντικής συνεργασίας, ενώ ο πρωθυπουργός θα συμμετάσχει στις εργασίες του AI Impact Summit, αντικείμενο του οποίου είναι η διαμόρφωση ενός παγκοσμίου πλαισίου για την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Μεταξύ άλλων, θα συζητηθούν η συνεργασία στην άμυνα (υπενθυμίζεται πως οι δύο χώρες χρησιμοποιούν και οι δύο τα μαχητικά Rafale, καθώς και άλλα οπλικά συστήματα), η ναυτιλία και το εμπόριο, με τον πρωθυπουργό να απευθύνει κάλεσμα για επενδύσεις. Ακόμη, επιδιώκεται η κοινή δράση στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Οι διμερείς σχέσεις έχουν αναβαθμιστεί τα τελευταία χρόνια, καθώς Μητσοτάκης και Μόντι έχουν ανταλλάξει επισκέψεις. Η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να αποτελέσει «πύλη» του Ινδο-Ειρηνικού στην Ευρώπη, στο πλαίσιο του IMEC (Διάδρομος Ινδίας- Μέσης Ανατολής- Ευρώπης).

Μιλώντας σε ινδικό ΜΜΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε πως «Όσον αφορά στη στρατηγική εταιρική σχέση, έθεσα έναν πολύ σαφή στόχο όταν εξελέγην για τη δεύτερη θητεία μου: να ενισχύσω σημαντικά τη στρατηγική εταιρική σχέση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να αναφέρω ότι κινούμαστε σίγουρα προς τη σωστή κατεύθυνση». Επίσης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι η πιο κοντινή χώρα της ηπειρωτικής Ευρώπης στην Ινδία