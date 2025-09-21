Οι γυναίκες στην Ινδία είναι πιο πιθανό να προσβληθούν από καρκίνο αλλά οι άνδρες είναι πιο πιθανό να πεθάνουν από την ασθένεια, σε ένα ιατρικό παράδοξο που αποκαλύφθηκε σε πρόσφατη μελέτη.

Σύμφωνα με το BBC, τα δεδομένα αφηγούνται μια ιστορία απλή και ταυτόχρονα περίπλοκη. Οι γυναίκες αντιπροσωπεύουν λίγο περισσότερο από το ήμισυ όλων των νέων κρουσμάτων της επάρατης νόσου, αλλά οι άνδρες αποτελούν την πλειονότητα των θανάτων.

Η Ινδία φαίνεται να αποτελεί μια κάποιου είδους εξαίρεση. Το 2022, για κάθε 100.000 ανθρώπους παγκοσμίως, κατά μέσο όρο περίπου 197 διαγνώστηκαν με καρκίνο εκείνο το έτος. Οι άνδρες είχαν χειρότερη επίδοση, με 212, σε σύγκριση με 186 για τις γυναίκες, σύμφωνα με το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας για τον Καρκίνο.

Σχεδόν 20 εκατομμύρια κρούσματα καρκίνου διαγνώστηκαν παγκοσμίως το 2022 – περίπου 10,3 εκατομμύρια σε άνδρες και 9,7 εκατομμύρια σε γυναίκες. Στις ΗΠΑ, ο εκτιμώμενος κίνδυνος εμφάνισης καρκίνου κατά τη διάρκεια της ζωής είναι σχεδόν ίσος για άνδρες και γυναίκες, σύμφωνα με την Αμερικανική Αντικαρκινική Εταιρεία.

Τι συμβαίνει στην Ινδία

Στην Ινδία, οι πιο συνηθισμένοι τύποι καρκίνου στις γυναίκες είναι στον μαστό, τον τραχήλο και τις ωοθήκες. Ο καρκίνος του μαστού και του τραχήλου της μήτρας αποτελούν το 40% των γυναικείων κρουσμάτων.

Ενώ ο καρκίνος του τραχήλου της μήτρας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με λοιμώξεις όπως ο ιός των ανθρώπινων θηλωμάτων (HPV), αυτός του μαστού και των ωοθηκών συχνά επηρεάζεται από ορμονικούς παράγοντες. Η αύξηση των κρουσμάτων αυτών των καρκίνων που σχετίζονται με τις ορμόνες σχετίζεται επίσης με αλλαγές στον τρόπο ζωής – συμπεριλαμβανομένων των καθυστερημένων κυήσεων, του μειωμένου θηλασμού, της παχυσαρκίας και των καθιστικών συνηθειών.

Στους άνδρες, κυριαρχούν οι καρκίνοι του στόματος, του πνεύμονα και του προστάτη. Ο καπνός ευθύνεται για το 40% των καρκίνων που μπορούν να προληφθούν, κυρίως του στόματος και του πνεύμονα.

Τι συμβαίνει, λοιπόν, στην Ινδία; Είναι η διάγνωση στις γυναίκες πιο πρώιμη; Είναι οι καρκίνοι στους άνδρες πιο επιθετικοί ή μήπως συνήθειες όπως το κάπνισμα επιδεινώνουν την έκβασή τους;

Οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης και οι βελτιωμένες εγκαταστάσεις σημαίνουν ότι οι καρκίνοι που είναι συνηθισμένοι στις γυναίκες εντοπίζονται συχνά νωρίτερα και τα αποτελέσματα της θεραπείας είναι σχετικά καλά. Συνεπώς, τα ποσοστά θνησιμότητας μεταξύ των γυναικών είναι χαμηλότερα.

Οι άνδρες τα πάνε χειρότερα. Οι καρκίνοι τους συνδέονται συχνότερα με τον τρόπο ζωής – ο καπνός και το αλκοόλ προκαλούν καρκίνους του πνεύμονα και του στόματος, οι οποίοι είναι και οι δύο επιθετικοί και ανταποκρίνονται λιγότερο στη θεραπεία.

Οι άνδρες είναι επίσης λιγότερο πιθανό να κάνουν προληπτικούς ελέγχους ή να αναζητήσουν ιατρική βοήθεια έγκαιρα. Το αποτέλεσμα: υψηλότερη θνησιμότητα και χειρότερα αποτελέσματα, ακόμη και όταν η συχνότητα εμφάνισης είναι χαμηλότερη από ό,τι στις γυναίκες.

Αλλά η πραγματική ιστορία αποκαλύπτεται όταν αναλύονται οι αριθμοί: το βάρος του καρκίνου στην Ινδία κατανέμεται άνισα μεταξύ των περιφερειών και μεταξύ των τύπων καρκίνου που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι.

Δεδομένα από 43 μητρώα δείχνουν ότι 11 στους 100 ανθρώπους στην χώρα διατρέχουν κίνδυνο να αναπτύξουν καρκίνο κάποια στιγμή στη ζωή τους. Υπολογίζεται ότι το 2024 θα εμφανιστούν 1,56 εκατομμύρια κρούσματα και 874.000 θάνατοι. Οι γιατροί λένε ότι αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον τρόπο ζωής.

Το συνονθύλευμα κινδύνων της Ινδίας αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης αλήθειας: ο καρκίνος είναι ταυτόχρονα η πιο καθολική και η πιο άνιση ασθένεια. Οι ανισότητες που παρατηρούνται μεταξύ των ινδικών πολιτειών αντικατοπτρίζουν ένα παγκόσμιο χάσμα που διαμορφώνεται από τη γεωγραφία, το εισόδημα και την πρόσβαση στην περίθαλψη, συμπεραίνει το δημοσίευμα του BBC.

Στις πλούσιες χώρες, 1 στις 12 γυναίκες θα διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού κατά τη διάρκεια της ζωής της, αλλά μόνο 1 στις 71 θα πεθάνει από αυτόν, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Στις φτωχότερες χώρες, η εικόνα είναι αντίστροφη: μόνο 1 στις 27 γυναίκες θα λάβει ποτέ διάγνωση, ωστόσο έως και 1 στις 48 θα πεθάνει από την ασθένεια.

Πηγή: BBC

