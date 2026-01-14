Την αύξηση της στρατιωτικής συνεργασίας και την ενίσχυση των αμυντικών δεσμών ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Ινδία αντανακλά ο πρώτος κύκλος συνομιλιών μεταξύ του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) και του Διακλαδικού Επιτελείου Άμυνας της Ινδίας που διεξήχθη τη Δευτέρα στο Νέο Δελχί- καθώς και η υπογραφή του προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας (ΠΣΣ) Ελλάδας- Ινδίας για το 2026.

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του ΓΕΕΘΑ, κατά τη διάρκεια των συνομιλιών επιβεβαιώθηκαν οι ισχυροί δεσμοί μεταξύ των δύο χωρών και συζητήθηκε η ενίσχυση των στρατιωτικών συνεργασιών, οι οποίες θα συμβάλουν στην περαιτέρω ενδυνάμωση των διμερών σχέσεων. Παράλληλα, διασφαλίστηκε η μελλοντική συνεργασία στους τομείς της καινοτομίας και των ειδικών επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί πως, σύμφωνα με πληροφορίες, στο ευρύτερο πλαίσιο της ενίσχυσης των στρατιωτικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, πέρα από θέματα συνεκπαιδεύσεων, ασκήσεων κ.ο.κ, βρίσκεται και η εμπειρία από τη χρήση των μαχητικών Rafale στη μάχη από πλευράς της Ινδίας. Υπενθυμίζεται πως τα Rafale βρίσκονται στην «αιχμή του δόρατος» της ινδικής πολεμικής αεροπορίας και, σύμφωνα με αναφορές που είδαν το φως της δημοσιότητας, είδαν χρήση στην πρόσφατη σύγκρουση με το Πακιστάν, με την πακιστανική πλευρά (που έχει ιδιαίτερα στενούς στρατιωτικούς δεσμούς με την Τουρκία) να ισχυρίζεται ότι κατέρριψε Rafale και την ινδική να κάνει λόγο για καταρρίψεις πακιστανικών F-16 και JF-17.

Η στρατηγική προσέγγιση μεταξύ Ελλάδας και Ινδίας (τις οποίες, μεταξύ άλλων, συνδέει και το εγχείρημα του IMEC – Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας- Μέσης Ανατολής- Ευρώπης) είναι σε εξέλιξη εδώ και καιρό, με τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι να επισκέπτεται την Ελλάδα το 2023 και τον Έλληνα πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, και τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, να επισκέπτονται την Ινδία τον Φεβρουάριο και τον Απρίλιο του 2024 αντίστοιχα- με την επίσκεψη του Α/ΓΕΕΘΑ να σηματοδοτεί την υπογραφή για πρώτη φορά προγράμματος στρατιωτικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε επισκεφθεί την Ινδία το 2022, ως υπουργός Εξωτερικών, ενώ το 2025, στο πλαίσιο επίσκεψής του στην Ουάσινγκτον, είχε αναφέρει πως «είναι μια μεγάλη χώρα, γίνεται μια μεγάλη δύναμη…θα θέλαμε να τη δούμε παρούσα στην Ερυθρά Θάλασσα και τη Μεσόγειο και να αποδέχεται τον ρόλο της σημαντικής δύναμης που είναι».