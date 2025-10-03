Στους ισχυρισμούς του Πακιστάν για κατάρριψη ινδικών μαχητικών- μεταξύ των οποίων και Rafale- στη σύγκρουση του Μαΐου απάντησε εκ νέου η Ινδία, ανακοινώνοντας πως κατέρριψε πέντε F-16 και JF-17 της πολεμικής αεροπορίας του Πακιστάν.

Τη σχετική ανακοίνωση έκανε ο επικεφαλής της ινδικής πολεμικής αεροπορίας, Αμάρ Πριν Σινγκ. O ίδιος είπε επίσης ότι το ρωσικής προέλευσης σύστημα αεράμυνας S-400 είχε καλές επιδόσεις και θα χρειάζονταν επιπλέον συστήματα του τύπου αυτού. Υπενθυμίζεται πως οι S-400 ήταν ο λόγος της εκδίωξης της Τουρκίας από το πρόγραμμα του F-35, με την Άγκυρα να αναζητεί «φόρμουλα» προκειμένου να επιστρέψει- ωστόσο αξιωματούχοι της έχουν πει επανειλημμένα ότι η Τουρκία θα κρατήσει τους ρωσικούς πυραύλους. Σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθεί να βρει τρόπο να «απαλλαγεί», μα «όχι ακριβώς» από τους S-400, ώστε να «ικανοποιήσει» τις ΗΠΑ χωρίς να φανεί ότι υποκύπτει στις πιέσεις τους και παράλληλα να μην αποξενώσει τη Ρωσία.

Advertisement

Advertisement

Ο Σινγκ είχε πει στο παρελθόν πως πέντε πακιστανικά μαχητικά και ένα άλλο στρατιωτικό αεροσκάφος είχαν καταρριφθεί στη σύγκρουση, μα είναι η πρώτη φορά που το Νέο Δελχί αναφέρεται δημόσια στους τύπους.

«Όσον αφορά στο κομμάτι της αεράμυνας, έχουμε στοιχεία για ένα πλήγμα μακράς εμβέλειας…μαζί με αυτό πέντε μαχητικά, υψηλής τεχνολογίας μαχητικά F-16 και JF-17, μας λέει το σύστημά μας» ανέφερε. Το F-16 είναι αμερικανικής προέλευσης, ενώ το JF-17 έχει αναπτυχθεί από το Πακιστάν και την Ινδία.

O αρχηγός του γενικού επιτελείου αεροπορίας της Ινδίας αναφέρθηκε σε ανάγκη για επιπλέον 30-40 αεροσκάφη ετησίως, ενώ πρόσθεσε ότι ήταν υπό ανάπτυξη νέες αεροπορικές βάσεις και άλλες υποδομές σε προκεχωρημένες θέσεις κοντά στα βόρεια σύνορα της χώρας.

Σημειώνεται πως ο Πακιστανός πρωθυπουργός Σεμπάζ Σαρίφ, μιλώντας προ ημερών στη γενική συνέλευση του ΟΗΕ, ισχυρίστηκε ότι πακιστανικά μαχητικά «μετέτρεψαν 7 ινδικά τζετ σε παλιοσίδερα» κατά τη σύγκρουση του Μαΐου.

Το Πακιστάν έχει ισχυριστεί πως μεταξύ των ινδικών μαχητικών που καταρρίφθηκαν ήταν και προηγμένα μαχητικά Rafale, γαλλικής προέλευσης. Η Ινδία έχει παραδεχτεί ότι υπήρξαν απώλειες, μα αρνείται ότι έχασε έξι αεροσκάφη.

Με πληροφορίες από Reuters, Hindustan Times