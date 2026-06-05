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Γαλλικά μαχητικά αεροσκάφη κινητοποιήθηκαν 11 φορές την τελευταία εβδομάδα στο πλαίσιο της αποστολής αστυνόμευσης του εναέριου χώρου στη Βαλτική, δήλωσε την Πέμπτη εκπρόσωπος των γαλλικών ενόπλων δυνάμεων, περιγράφοντας τα περιστατικά ως περισσότερες προκλήσεις από τη Ρωσία από ό,τι συνηθίζεται.

Η αποστολή γίνεται για την προστασία του εναέριου χώρου των χωρών της Βαλτικής – Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία – και σε αυτήν συμμετέχουν εναλλάξ μαχητικά από διάφορες χώρες της Συμμαχίας. Τα μαχητικά απογειώνονται προς αναχαίτιση άγνωστα αεροσκάφη ή αεροσκάφη που δεν συμμορφώνονται στους κανόνες εναέριας κυκλοφορίας.

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Ο εκπρόσωπος, Γκιγιόμ Βερνέ, δήλωσε πως ο ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός αναχαιτίσεων θα μπορούσε να δείχνει ότι η Μόσχα θέλει να κάνει επίδειξη ισχύος την ίδια εβδομάδα που λαμβάνει χώρα το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης. «Το γαλλικό απόσπασμα…πραγματοποίησε πολλαπλές αναχαιτίσεις ρωσικών στρατιωτικών αεροσκαφών που πετούσαν χωρίς σχέδια πτήσης ή επαφή μέσω ασυρμάτου» ανέφερε, προσθέτοντας πως μεταξύ αυτών των αεροσκαφών ήταν οπλισμένα μαχητικά, μεταγωγικά και αεροσκάφη συλλογής πληροφοριών.

Σε σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζεται βίντεο με αναχαίτιση 6 αεροσκαφών από γαλλικά Rafale στη Βαλτική. Όπως αναφέρεται, μεταξύ των αεροσκαφών ήταν Su-35, Su-34, Su-24, Il-76, An-12 και An-30.

📍Lituanie | Interception de 6 aéronefs 🇷🇺 dans l'espace aérien balte 🚨✈️



⚡️ Décollage sur alerte de deux Rafale 🇫🇷 du détachement Baltic Air Policing 71, déployés à Šiauliai 🇱🇹 pour escorter des aéronefs 🇷🇺 évoluant dans la zone de responsabilité balte.



👀 Identification… pic.twitter.com/9PXAfYz8Qj — Armée française – Opérations militaires (@EtatMajorFR) June 4, 2026