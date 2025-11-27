Ο Στέφανος Κασσελάκης εξαπέλυσε νέες αιχμές κατά του Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Τετάρτης, κατηγορώντας τον, μεταξύ άλλων, ότι «ήθελε να πέσει ο ΣΥΡΙΖΑ με έναν μπροστινό, για να έρθει ο ίδιος ως κεντρώος». Παράλληλα, διερωτήθηκε: «Γιατί έμεινε μετά το μπουζουξίδικο που δεν το αναφέρει; Γιατί δεν παραιτήθηκε τότε; Αυτή η ιδιοκτησιακή αντίληψη ότι το κόμμα είναι πιόνια και ότι εμείς θα παίξουμε το σύστημα σαν σκακιέρα, με αηδιάζει».

Μιλώντας στο ΟΝΕ, ο κ. Κασσελάκης ανέφερε ότι μετά την εκλογή του είχε συνάντηση με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος του υπέδειξε «πώς να στελεχώσει το γραφείο του». «Για τα οικονομικά του κόμματος δεν είχα καμία ιδέα, ούτε για τις δαπάνες. Έφυγαν αρκετά χρήματα από το ταμείο για το Ινστιτούτο Πουλαντζά μεταξύ των δύο εκλογών για την ανάδειξη νέου προέδρου στον ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ βρήκα άδεια ταμεία», υποστήριξε. Και όταν του υπενθύμισαν ότι είχε μιλήσει για «μαύρα ταμεία», απάντησε: «Είμαι στη διάθεση του οικονομικού εισαγγελέα».

Αποκάλυψε, επίσης, ότι είχε «πολλές φορές» συναντήσεις με τον πρώην πρωθυπουργό: «Και για την Αυγή και για το Κόκκινο μου έλεγε “κλείστα, γιατί δεν τα κλείνεις;”». Ο Κασσελάκης πρόσθεσε ότι «βασίζονται στη θολούρα και στη σύγχυση, ότι ο κόσμος θα ξεχάσει. Το στοίχημά τους ήταν ότι θα τα παρατούσα και θα επέστρεφα στο Μαϊάμι. Ε, όχι ρε γαμώτο, υπάρχει και κόσμος που θέλει να προσφέρει στην πατρίδα. Ξέρω ότι δεν είμαι στην ίδια θέση και ότι το κίνημα δημοκρατίας θέλει αλλαγές».

Σχολιάζοντας το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Κασσελάκης διερωτήθηκε: «Τι λύνει αυτό το βιβλίο από τα προβλήματα του κόσμου;». Παραδέχτηκε, μάλιστα, ότι «δεν πίστευε πως θα κέρδιζε τον ΣΥΡΙΖΑ», και πρόσθεσε: «Αυτό που ήθελα να βάλω ήταν λίγη κοινή λογική· όχι μόνο το “πουμαρό” που είπα μετά για τη στρατιωτική θητεία, τη δικαιοσύνη κ.ά.».

Αναφερόμενος στον χαρακτηρισμό «υπερφίαλος» που του αποδίδεται στο βιβλίο Τσίπρα, απάντησε: «Ουσιαστικά αποκαλεί υπερφίαλους 150.000 που ψήφισαν για πρόεδρο και 600.000 που ψήφισαν στις ευρωεκλογές. Το 15%, με τεράστιο πόλεμο απέναντί μου, ήταν άθλος. Εσύ τους επέλεξες, δεν φταίνε εκείνοι. Αν δεν σου έκαναν, γιατί δεν τους άλλαξες;».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε σε εσωκομματικές ισορροπίες: «Υπήρχαν φράξιες. Είχε προσφερθεί η θέση της επικεφαλής της ΚΟ στην Αχτσιόγλου και είπε “όχι”, και στον Χαρίτση το χαρτοφυλάκιο των οικονομικών και μου το αρνήθηκε. Έκαναν λευκή απεργία, την ώρα που οι άλλοι έβγαιναν στα κανάλια και μιλούσαν για διάσπαση».

Καταλήγοντας, είπε για τον ΣΥΡΙΖΑ: «Αυτό το κόμμα δεν μπορούσε να σωθεί, γιατί αυτός που το έφτιαξε δεν ήθελε να σωθεί. Τώρα που μιλάω, νιώθω ότι λερώνομαι».