Πειθαρχικές εξελίξεις φέρνει η υπόθεση του Γιώργου Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται ανάμεσα στους συλληφθέντες στην Κρήτη για το σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ και που έχει προκαλέσει σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση μεταξύ ΝΔ και ΠΑΣΟΚ.

Ο Γραμματέας της Κεντρικής Πολιτικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του προς την ΕΔΕΚΑΠ ζητά την αναστολή της κομματικής ιδιότητας του Γιώργου Λαμπράκη, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο για τη διαγραφή του.

Ο Γιώργος Λαμπράκης, λογιστής και γνωστό πρόσωπο στον αγροτικό κόσμο της Κρήτης, είναι ένας από τους 15 που συνελήφθησαν σήμερα, στο πλαίσιο της υπόθεσης για το μεγάλο σκάνδαλο παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, με συνολικό όφελος περίπου 1,7 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ έφτασε και εντός της εξεταστικής Επιτροπής με τον εισηγητή της ΝΔ Μακάριο Λαζαρίδη, να απαντά στην εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη που υποστήριξε πως συνελήφθη ένας αγροτοσυνδικαλιστής στέλεχος της ΝΔ, πως «μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκεται και ο διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου που είναι και λογιστής. Λέγεται Λαμπράκης και είναι κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη».

«Είναι άλλο η κομματική ένταξη, δεν γνωρίζω αυτό στο οποίο αναφέρθηκε. Όπως έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εφόσον υπάρξει παραμικρή υπόνοια ότι εμπλέκεται στέλεχος ΠΑΣΟΚ, σε χρόνο ελάχιστο διαγράφεται», απάντησε η Μιλένα Αποστολάκη.

Υπενθυμίζεται πως ο Γιώργος Λαμπράκης είχε διαγραφεί από το ΠΑΣΟΚ με απόφαση της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά το 2019 και επανήλθε το 2021, επί ηγεσίας του Νίκου Ανδρουλάκη, τον οποίο και είχε στηρίξει στις εσωκομματικές εκλογές.