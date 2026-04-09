Στην πραγματικότητα ελέγχεται για μια πράξη η οποία δεν έγινε ποτέ, τόνισε, σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο πρώην υφυπουργός Τάσος Χατζηβασιλείου στο ΕΡΤnews.

Όπως ανέφερε, «πρόκειται για ένα νέο ζευγάρι αγροτών που αιτήθηκε την έγκριση των αιτήσεων μεταβίβασης αγροτικών δικαιωμάτων, κάτι το οποίο κατατέθηκε νόμιμα και τελικά οι υπηρεσίες το απέρριψαν». Σχετικά με τη δικογραφία, επισήμανε ότι «παρατηρούνται ορισμένες σημαντικές αντιφάσεις».

Ο κ. Χατζηβασιλείου σημείωσε ότι «η παράβαση καθήκοντος προϋποθέτει δυο πράγματα: την τέλεση μιας παράνομης πράξης και την παραγωγή ζημιάς». Συμπλήρωσε ότι «η ίδια δικογραφία τονίζει ότι ούτε έγιναν προπαρασκευαστικές πράξεις, ούτε εκτελέστηκε οποιαδήποτε παράνομη πράξη, ούτε είχαμε καμία απόπειρα τέλεσης παράνομης πράξης, αλλά ούτε και ζημιώθηκε στο ελάχιστο το οικονομικό και οποιοδήποτε άλλο συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Την ίδια ώρα, έκανε λόγο για «νομικούς ακροβατισμούς για τους οποίους θα τοποθετηθεί αρμοδίως».

«Επιμένω ότι έχει έωλες και αβάσιμες εικασίες αυτό το κείμενο. Σέβομαι τη δουλειά των εισαγγελικών λειτουργών και τιμώ την εισαγγελική αρχή στη χώρα μας, σε αυτή την εθνική, την ευρωπαϊκή. Αλλά ως πολίτης που θίγεται, έχω κάθε δικαίωμα να εκφράζω τις αντιρρήσεις μου και να το κάνω μάλιστα με επίσημο τρόπο», πρόσθεσε.