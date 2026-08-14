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«Όταν συναντιόμαστε με ειλικρινή περιέργεια, διάθεση για διάλογο και σεβασμό, ανακαλύπτουμε ότι και η πίστη έχει μια κοινή γλώσσα: την ανθρώπινη γλώσσα!» γράφει στην ανάρτησή της στο Instagram, συνοδεύοντας το βίντεο από την συνάντηση που είχε με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων Θεόφιλο η Πρινάτ Γιανάι, νέα Πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα. Στο βίντεο, ξεναγείται από τον Πατριάρχη, δείχνει όσα την εντυπωσίασαν και τονίζει τη σημασία του δώρου που έλαβε στη διάρκεια της επίσκεψής της.

Με εξομολογητική διάθεση και με ενθουσιασμό για όσα αποκόμισε από την επίσκεψή της στο Πατριαρχείο, η Πρινάτ Γιανάι που θα μεταβεί σύντομα στην Αθήνα, προκειμένου να αναλάβει καθήκοντα ως επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής του Ισραήλ, επισημαίνει όσα στοιχεία συνδέουν και ενώνουν Έλληνες και Ισραηλινούς μέσω θρησκείας, Ιστορίας και Πολιτισμού.

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