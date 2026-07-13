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Η διάρκεια κατασκευής του έργου, το οποίο θα διευκολύνει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με την Αττική Οδό, έχει οριστεί στους 36 μήνες.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαρακτήρισε την παρέμβαση απαραίτητη για την ανάπτυξη της περιοχής και την αποσυμφόρηση του οδικού δικτύου από τα βαρέα οχήματα.

Η κυβέρνηση εντάσσει το συγκεκριμένο έργο στον ευρύτερο σχεδιασμό της για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών της χώρας και την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος στο Λεκανοπέδιο.

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Με ορίζοντα ολοκλήρωσης τους 36 μήνες υπεγράφη η σύμβαση για την κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο μία από τις σημαντικότερες οδικές παρεμβάσεις που δρομολογούνται στην Αττική. Κατά την τελετή που πραγματοποιήθηκε στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους, ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι το έργο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση ενός χρόνιου κυκλοφοριακού προβλήματος της Δυτικής Αττικής, ενώ το ενέταξε στον συνολικό σχεδιασμό της κυβέρνησης για τις μεγάλες υποδομές της χώρας, συνδέοντάς το με άλλα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη αλλά και με τις παρεμβάσεις που προωθούνται για την αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στο Λεκανοπέδιο.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Μητσοτάκης αντιπαρέβαλε την εικόνα του Βοτανικού Κήπου με την καθημερινότητα στην περιοχή του Σκαραμαγκά, σημειώνοντας ότι κάθε πρωί τα δελτία κυκλοφορίας αναφέρονται στα προβλήματα που καταγράφονται στην περιοχή. Όπως είπε, η εικόνα που συναντά κανείς περνώντας από τον Σκαραμαγκά «είναι η εικόνα μιας περιοχής στην οποία λες και σταμάτησε ο χρόνος», ενώ χαρακτήρισε τα δύο ημιτελή τούνελ χαρακτηριστικό παράδειγμα έργων που εγκαταλείφθηκαν λόγω πλημμελούς σχεδιασμού και της δημοσιονομικής κρίσης.

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Ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι το κυκλοφοριακό πρόβλημα της περιοχής ήταν από τα πρώτα ζητήματα που του είχαν θέσει οι κάτοικοι όταν εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής στη Β΄ Αθηνών. «Τα έφερε έτσι η ζωή που δεν είμαι πια βουλευτής του Δυτικού Τομέα αλλά πρωθυπουργός και έχω σήμερα τη μεγάλη τιμή να παρίσταμαι στην υπογραφή ενός εξαιρετικά σημαντικού έργου», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η παρέμβαση αφορά όχι μόνο τη Δυτική Αθήνα και τη Δυτική Αττική αλλά συνολικά το Λεκανοπέδιο.

Αναφερόμενος στη σημασία του έργου, ο κ. Μητσοτάκης υποστήριξε ότι θα διευκολύνει τη σύνδεση του λιμανιού του Πειραιά με την Αττική Οδό, καθώς θα δίνει τη δυνατότητα στα βαρέα οχήματα να κινούνται χωρίς να επιβαρύνουν το υφιστάμενο οδικό δίκτυο. Παράλληλα σημείωσε ότι η παρέμβαση συνδέεται με την ανάπτυξη της περιοχής του Ασπροπύργου, η οποία, όπως είπε, εξελίσσεται με ταχύ ρυθμό σε σημαντικό κέντρο logistics και διαμετακομιστικού εμπορίου, προσθέτοντας ότι τέτοιες επενδύσεις απαιτούν σύγχρονες υποδομές.

Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι η διάρκεια κατασκευής του έργου προβλέπεται στους 36 μήνες, εκφράζοντας την ελπίδα να ολοκληρωθεί ακόμη νωρίτερα. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι κατά την περίοδο των εργασιών θα υπάρξει προσωρινή κυκλοφοριακή επιβάρυνση, σημειώνοντας ότι θα καταβληθεί προσπάθεια ώστε οι επιπτώσεις να περιοριστούν στο ελάχιστο. «Μόνο όταν ολοκληρωθεί το έργο θα αντιληφθούμε την τεράστια ανακούφιση που θα προκαλέσει», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο κ. Μητσοτάκης ενέταξε τον τριπλό κόμβο Σκαραμαγκά στο ευρύτερο πρόγραμμα υποδομών της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι από το 2019 προωθούνται έργα που παρέμεναν σε εκκρεμότητα επί δεκαετίες. Όπως είπε, η κυβέρνηση προχωρά στην ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξόνων, διορθώνοντας «ασθένειες και ατέλειες πολλών δεκαετιών».

Στο πλαίσιο αυτό προανήγγειλε ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα παραδοθεί στην κυκλοφορία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, τον οποίο χαρακτήρισε τον τελευταίο μεγάλο αυτοκινητόδρομο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Όπως ανέφερε, ο νέος οδικός άξονας θα αποτελέσει έναν δεύτερο διάδρομο που θα συνδέει τη Βόρεια με τη Νότια Ελλάδα μέσω της Δυτικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Ηπείρου.

Παράλληλα αναφέρθηκε στην πρόοδο των εργασιών για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, καθώς και στο Flyover της Θεσσαλονίκης, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο έργο, η ολοκλήρωση του οποίου αναμένεται, σύμφωνα με τον ίδιο, μέσα στους πρώτους μήνες του 2027. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για έργα υψηλής τεχνικής δυσκολίας, τα οποία, όπως είπε, υλοποιούνται από Έλληνες μηχανικούς και εργαζόμενους.

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Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, τονίζοντας ότι «δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό του Λεκανοπεδίου». Όπως είπε, η αντιμετώπισή του απαιτεί συνδυασμό παρεμβάσεων τόσο στις οδικές όσο και στις συγκοινωνιακές υποδομές.

Στο πλαίσιο αυτό αναφέρθηκε στην ανανέωση του στόλου των αστικών συγκοινωνιών με νέα ηλεκτρικά λεωφορεία, στην αύξηση της συχνότητας των δρομολογίων στις βασικές γραμμές, στην πρόοδο της κατασκευής της Γραμμής 4 του Μετρό, αλλά και στην επέκταση του Μετρό προς τη Δυτική Αθήνα, την οποία χαρακτήρισε προσωπική του δέσμευση. Παράλληλα έκανε λόγο για τον σχεδιασμό νέων οδικών έργων στην Αττική, επισημαίνοντας ότι οι παρεμβάσεις αυτές θα λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην προσπάθεια αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο πρωθυπουργός εξέφρασε την ευχή να επιστρέψει το 2029 για την παράδοση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά στην κυκλοφορία, καλώντας την ανάδοχο εταιρεία να ολοκληρώσει το έργο πριν από τη λήξη του συμβατικού χρονοδιαγράμματος. «Ξεπεράστε τα χρονοδιαγράμματα προς τη σωστή πλευρά», ανέφερε χαρακτηριστικά, διευκρινίζοντας ότι εννοεί την ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου και όχι την παράτασή του.

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Το έργο στον Σκαραμαγκά, συνολικής δαπάνης 40,8 εκατομμυρίων ευρώ με βάση τη σύμβαση, φιλοδοξεί να αντιμετωπίσει ένα από τα μεγαλύτερα κυκλοφοριακά προβλήματα της Δυτικής Αττικής.

Τη σύμβαση θα υπογράψουν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η ανάδοχος κοινοπραξία ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ – Δομική Κρήτης ΑΕ, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός έργου στρατηγικής σημασίας για το Λεκανοπέδιο συνολικά, καθώς από τον Σκαραμαγκά διέρχονται καθημερινά περίπου 100.000 οχήματα, από τα οποία σχεδόν 20.000 είναι βαρέα φορτηγά.

Πηγή φωτογραφιών: EUROKINISSI

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