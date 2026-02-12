Ο πρώην υπουργός και επί σειρά ετών βουλευτής Κορινθίας της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσης Παπαληγούρας, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 78 ετών, με το κόμμα να τον αποχαιρετά με αναφορά σε «αξιοπρέπεια, μαχητικότητα και εντιμότητα».

Ο Αναστάσης Παπαληγούρας γεννήθηκε το 1948 στην Αθήνα και ανήκε σε οικογένεια με μακρά πολιτική διαδρομή: πατέρας του ήταν ο Παναγής Παπαληγούρας, ιστορικό στέλεχος της ΕΡΕ και της ΝΔ, με καθοριστική συμβολή στον εκσυγχρονισμό της οικονομίας και στην ευρωπαϊκή πορεία της χώρας, όπως υπενθυμίζει και η ανακοίνωση της ΝΔ.

Σπούδασε Νομική στο ΕΚΠΑ και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Brunel του Λονδίνου. Στη συνέχεια εντάχθηκε ενεργά στην κομματική και κοινοβουλευτική ζωή, με μια πρώιμη, κομβική θέση: την προεδρία της ΟΝΝΕΔ (1976–1977).

Εξελέγη πρώτη φορά βουλευτής Κορινθίας το 1981 και επανεξελέγη σε διαδοχικές αναμετρήσεις για χρόνια Μια «μακρά θητεία» που, στην πράξη, τον έκανε σταθερό σημείο αναφοράς για την περιφέρειά του.

Στις κυβερνήσεις του Κώστα Καραμανλή ανέλαβε δύο υπουργικά χαρτοφυλάκια με υψηλό θεσμικό βάρος:

Υπουργός Δικαιοσύνης (2004–2007)

Υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής (2008–2009)

Η δημόσια εικόνα του συνδέθηκε με ένα προφίλ «θεσμικού πολιτικού». Λιγότερο επικοινωνιακού, περισσότερο προσανατολισμένου στη δουλειά του υπουργείου και στο κοινοβουλευτικό αποτύπωμα. Σε μια εποχή που η πολιτική συχνά μετριέται σε ντεσιμπέλ, ο Παπαληγούρας ανήκε σε εκείνους που επέλεγαν να ακούγονται κυρίως μέσα από τα πρακτικά.

Στην ανακοίνωσή της, η Νέα Δημοκρατία σημειώνει ότι «άφησε έντονο αποτύπωμα στη δημόσια ζωή» και ότι «αγαπήθηκε από τους Κορίνθιους συμπολίτες του», εκφράζοντας συλλυπητήρια στην οικογένεια και τους οικείους του.

Η διάσταση πέρα από την πολιτική

Τα τελευταία χρόνια το όνομά του είχε συνδεθεί και με πολιτιστική προσφορά, όπως η δωρεά μεγάλης συλλογής νομισμάτων στο Νομισματικό Μουσείο, κάτι που είχε αναδειχθεί και από τη HuffPost Greece.

Η κόρη του, Λένα Παπαληγούρα, είναι ηθοποιός. Από τις πιο σημαντικές της σύγχρονης γενιάς

