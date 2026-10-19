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Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί με ρυθμό 2,3% το 2027, ξεπερνώντας σημαντικά τον αντίστοιχο μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Το ποσοστό ανεργίας προβλέπεται να υποχωρήσει στο 7,9%, ενώ παράλληλα αναμένεται αύξηση των αμοιβών των εργαζομένων κατά 3,9% σε ετήσια βάση.

Οι επενδύσεις εκτιμάται ότι θα αυξηθούν κατά 7,9%, φτάνοντας στο 18,6% του ΑΕΠ, με στόχο τη σταδιακή κάλυψη του υφιστάμενου επενδυτικού κενού.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενισχύεται στα 11 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ θεσπίζεται νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

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«Ο Προϋπολογισμός του 2027 είναι ένα ακόμη βήμα. Αλλά ο ορίζοντάς μας δεν σταματά στο 2027. Η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά σε μια νέα εποχή. Και αυτή τη φορά έχουμε τη δυνατότητα να θέσουμε εμείς τους όρους της προόδου μας» είναι το μήνυμα που έστειλε ο Κυριάκος Πιερρακάκης μέσα από την παρέμβαση του στην έναρξη της συζήτησης του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, παρουσιάζοντας τα βασικά στοιχεία του προσχεδίου του κρατικού προϋπολογισμού για το 2027, υπογράμμισε πως «η ευθύνη μιας κυβέρνησης είναι να στηρίζει τους πολίτες στις δυσκολίες. Κυρίως όμως, να τους δίνει τη δύναμη να τις ξεπερνούν. Να δημιουργεί τις συνθήκες ώστε κάθε πολίτης να προχωρά στη ζωή του με τις δικές του δυνάμεις».

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Σε αυτό το πλαίσιο, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας επεσήμανε πως «η αβεβαιότητα έχει γίνει σχεδόν μόνιμο χαρακτηριστικό της διεθνούς οικονομίας. Η ενεργειακή κρίση, οι αναταράξεις στις αγορές ομολόγων και οι πιέσεις στο διεθνές εμπόριο δοκιμάζουν τις αντοχές ακόμη και των ισχυρότερων οικονομιών. Σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία, η πραγματική δύναμη μιας οικονομίας κρίνεται από την ικανότητά της να αντέχει στις αναταράξεις, να προστατεύει τους πολίτες της και να συνεχίζει να αναπτύσσεται» και πρόσθεσε: «Αυτή είναι η ουσία της οικονομικής ανθεκτικότητας. Και αυτή τη δυνατότητα έχει κατακτήσει σήμερα η Ελλάδα, χάρη στην πρόοδο των τελευταίων ετών και στη δημοσιονομική αξιοπιστία που αποκαταστήσαμε».

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε πως «επέστρεψα χθες από την Ετήσια Σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Εκεί, συμμετέχοντας στο κεντρικό πάνελ, άκουσα την επικεφαλής του ΔΝΤ, Kristalina Georgieva, να λέει δημόσια, εις επήκοον όλων, “Μπράβο στους Έλληνες”. Ήταν μια αναγνώριση της προόδου μιας χώρας που πριν από δεκαπέντε χρόνια ήταν το παράδειγμα προς αποφυγήν. Σήμερα, η πορεία μας αποτελεί σημείο αναφοράς διεθνώς» και κατόπιν περιέγραψε πως αυτή η πρόοδος της χώρας αποτυπώνεται στα στοιχεία του προσχεδίου του προϋπολογισμού για το 2027.

Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας: «Η ελληνική οικονομία προβλέπεται να αναπτυχθεί κατά 2,3%, έναντι 1,2% στην Ευρωζώνη. Για έβδομη συνεχόμενη χρονιά διατηρούμε υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Το πραγματικό κατά κεφαλήν ΑΕΠ προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,6%, έναντι 1% στην Ευρωζώνη. Συνεχίζουμε να καλύπτουμε την απόσταση από τις πιο προηγμένες ευρωπαϊκές οικονομίες. Απόσταση που, ας είμαστε ειλικρινείς, διευρύνθηκε δραματικά στα χρόνια της κρίσης.

Η ανεργία προβλέπεται να υποχωρήσει σε ετήσια βάση στο 7,9%, στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Μια εξέλιξη με τεράστια κοινωνική σημασία, γιατί η εργασία αποτελεί τη σημαντικότερη βάση οικονομικής ανεξαρτησίας.

Οι αμοιβές ανά εργαζόμενο προβλέπεται να αυξηθούν κατά 3,9%, ενώ η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού στο 2,6% δημιουργεί τις προϋποθέσεις για πραγματική αύξηση των αμοιβών κατά 1,4%».

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Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφερόμενος στον πληθωρισμό, τόνισε πως «γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι η ακρίβεια παραμένει το μεγαλύτερο πρόβλημα για τα ελληνικά νοικοκυριά. Γνωρίζουμε επίσης πόσο δύσκολο είναι για πολλές οικογένειες να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες. Οι πολίτες χρειάζονται πραγματική ενίσχυση της αγοραστικής τους δύναμης. Και αυτή είναι μια μάχη που δίνουμε και μία μάχη που πρέπει να κερδίσουμε. Με άμεσες παρεμβάσεις για την προστασία των εισοδημάτων, αλλά και με μια οικονομία που παράγει περισσότερο. Και οι επενδύσεις σε παραγωγικές εγκαταστάσεις, τεχνολογία και υποδομές είναι απολύτως καθοριστικές για να μετατρέψουμε την ανάπτυξη σε υψηλότερα εισοδήματα με διάρκεια».

Σε αυτό το πλαίσιο ο Κυριάκος Πιερρακάκης σημείωσε πως«το 2027 οι επενδύσεις προβλέπεται να αυξηθούν κατά 7,9% – κρατήστε τη σύγκριση εδώ με την Ευρωζώνη (ο αντίστοιχος αριθμός είναι 1,7%) – και να φτάσουν στο 18,6% του ΑΕΠ, από 17,8% το 2026. Περιορίζουμε δηλαδή, σταδιακά το μεγάλο επενδυτικό κενό που άφησε η κρίση, εδώ κρατήστε και τη σύγκριση όμως σε σχέση με το πού ξεκινήσαμε. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος επενδύσεων προς ΑΕΠ είναι 21%. Το 2019 ήμασταν στο 11% του ΑΕΠ και έτσι καλύπτουμε κάθε χρόνο συστηματικά κομμάτι αυτής της απόστασης.

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων αυξάνεται από 9,8 δισ. ευρώ το 2026 σε 11 δισ. ευρώ το 2027, διασφαλίζοντας τη συνέχεια της αναπτυξιακής προσπάθειας και μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης.

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Δημιουργούμε νέο δανειοδοτικό και εγγυοδοτικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, διευρύνοντας τις δυνατότητες χρηματοδότησης και εκσυγχρονισμού τους».