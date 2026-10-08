Ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, κηρύσσει την έναρξη της σημερινής συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Λουξεμβούργο, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2026. Πηγή ΕΕ

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο πρόεδρος του Eurogroup επισήμανε τη διπλή πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, αναφερόμενος στις αυξημένες τιμές ενέργειας, τον πληθωρισμό και τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων.

Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη προστασίας των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, επιμένοντας ταυτόχρονα στη διατήρηση της δημοσιονομικής αξιοπιστίας εντός του υφιστάμενου πλαισίου.

Ο ίδιος απέφυγε να υποστηρίξει ρητά τις προτάσεις της Ελλάδας και της Ιταλίας για αλλαγή των δημοσιονομικών κανόνων, υπογραμμίζοντας την ανάγκη ισορροπίας.

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωμοδότησε θετικά για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής στην Ιταλία, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία για συγκεκριμένες αμυντικές και ενεργειακές δαπάνες.

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Στη «διπλή πρόκληση» που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, με τις αυξημένες τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό από τη μία πλευρά και τις πιέσεις στις αγορές ομολόγων από την άλλη, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στη σημερινή συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Παράλληλα, κράτησε προσεκτική στάση απέναντι στα αιτήματα Ελλάδας και Ιταλίας για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, επιμένοντας στην ανάγκη διατήρησης της δημοσιονομικής αξιοπιστίας.

Οι δηλώσεις του έγιναν την ημέρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε θετική γνωμοδότηση για την ενεργοποίηση της εθνικής ρήτρας διαφυγής στην Ιταλία, επιτρέποντας, εφόσον εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ, μεγαλύτερη ευελιξία για δαπάνες άμυνας και ενεργειακής ασφάλειας.

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«Έχουμε αυξημένες τιμές ενέργειας, υψηλό ενεργειακό κόστος και αυξανόμενο πληθωρισμό από τη μία πλευρά, αλλά και πιέσεις και προκλήσεις στην αγορά ομολόγων από την άλλη», δήλωσε ο κ. Πιερρακάκης, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση «δύσκολη εξίσωση».

«Οι δύο λέξεις-κλειδιά είναι προστασία και διαφύλαξη. Πρέπει να προστατεύσουμε τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις, κάθε Ευρωπαίο που βιώνει το κόστος του ενεργειακού σοκ. Ταυτόχρονα, πρέπει να διαφυλάξουμε τη δημοσιονομική αξιοπιστία του πλαισίου μας», υπογράμμισε.

Τα αιτήματα Μητσοτάκη και Μελόνι

Ερωτηθείς ευθέως εάν πρέπει να αλλάξουν οι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες, όπως ζητούν Ελλάδα και Ιταλία, ο πρόεδρος του Eurogroup απέφυγε να υποστηρίξει ρητά μια τέτοια αλλαγή.

«Αναφερθήκατε σε δύο συγκεκριμένες επιστολές που εστάλησαν από τον Έλληνα πρωθυπουργό και την πρωθυπουργό Μελόνι. Έχουν υπάρξει και άλλες πρωτοβουλίες, όχι απαραίτητα μέσω επιστολών», δήλωσε, υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να κάνουμε και τα δύο, και πρέπει να το κάνουμε στο πλαίσιο των κανόνων που έχουμε μπροστά μας, στο πλαίσιο του υφιστάμενου πλαισίου».

Σημειώνετια ότι η Ελλάδα ζητά να εξαιρεθούν προσωρινές επιδοτήσεις καυσίμων από τα δημοσιονομικά όρια δαπανών, ενώ η Ιταλία επιδιώκει μεγαλύτερη ευελιξία στην αξιοποίηση των πρόσθετων φορολογικών εσόδων που προκύπτουν από τον πληθωρισμό.

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Οι πιέσεις στις αγορές ομολόγων

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης αναφέρθηκε επίσης στις πιέσεις στις αγορές ομολόγων, τις οποίες συνέδεσε με την αυξημένη ζήτηση για ιδιωτικό χρέος και τις μεταβολές στο παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον.

Ερωτηθείς εάν οι αγορές αντιδρούν στις εκκλήσεις για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία, απέφυγε να υιοθετήσει ευθέως αυτή την ερμηνεία.

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«Ορισμένες χώρες βιώνουν εντονότερα τις επιπτώσεις του ενεργειακού σοκ. Άλλες ανησυχούν περισσότερο για τις δημοσιονομικές πιέσεις και τις διαφορές στις αποδόσεις των ομολόγων», σημείωσε.

Ωστόσο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι «μπορούμε να βρούμε τη σωστή ισορροπία, όπως έχουμε κάνει πολλές φορές στο παρελθόν», επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει τις άμεσες πιέσεις χωρίς να παραμελεί τις μεταρρυθμίσεις και τις επενδύσεις για το μέλλον.

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