Την προμήθεια πυραύλων cruise τύπου SCALP Naval (MdCN) θεωρείται πως θα «ξεκλειδώσει» η συμφωνία για την απόκτηση τέταρτης φρεγάτας FDI για το Πολεμικό Ναυτικό- ωστόσο, αν και τόσο η ελληνική, όσο και η γαλλική πλευρά εμφανίζονται θετικές, υπογραφές δεν έχουν «πέσει» ακόμα.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Σεπτέμβριο ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε δηλώσει από το Λοριάν της Γαλλίας πως η Ελλάδα άρχιζε διαπραγματεύσεις για τέταρτη φρεγάτα FDI (Belh@rra), μετά τον «Κίμωνα», τον «Νέαρχο» και τον «Φορμίωνα», κάνοντας παράλληλα ανακοινώσεις σχετικά με το ζήτημα των πυραύλων cruise SCALP Naval. Όπως είχε τονίσει, τους συγκεκριμένους πυραύλους μακράς εμβέλειας, άνω των 1.000 χλμ, θα αποκτούσαν οι τρεις από τις τέσσερις φρεγάτες («Νέαρχος», «Φορμίων» και η τέταρτη φρεγάτα- αλλά όχι η πρώτη, ο «Κίμων»). Σημειώνεται επίσης πως τον Απρίλιο ο κ. Δένδιας είχε δηλώσει, στο ευρύτερο πλαίσιο της επίσκεψης του Γάλλου υπουργού Άμυνας, Σεμπαστιέν Λεκορνί, κατά την οποία υπεγράφη και σύμβαση για την προμήθεια νέων πυραύλων Exocet για τις πυραυλακάτους «Ρουσσέν», πως θα πρότεινε στο ΚΥΣΕΑ την απόκτηση τέταρτης φρεγάτας.

Την ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να λάβει χώρα η επίσημη τελετή καθέλκυσης της τέταρτης ελληνικής FDI, «Φορμίων», η οποία βρίσκεται ήδη στο νερό- και δεν αποκλείονται ανακοινώσεις που θα δείξουν προς τα πού οδεύουν οι εξελίξεις, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαπραγματεύσεις για την τέταρτη φρεγάτα βρίσκονται σε πολύ καλό σημείο. Σε κάθε περίπτωση, μπορεί να θεωρείται πρακτικά βέβαιο πως για να υλοποιηθεί η προμήθεια SCALP Naval- εφόσον φυσικά επιλεγεί αυτή να προχωρήσει- θα πρέπει πρώτα να «κλείσει» η προμήθεια 4ης FDI.

2025 marks a key milestone for the FDI programme, with sea trials and the upcoming delivery of HS Kimon for the @NavyGR, along with the imminent launching of the third vessel, HS Formion. pic.twitter.com/9jr0cJ3Z9Z