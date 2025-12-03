Η Ράνια Θρασκιά μπήκε πριν από δυόμισι χρόνια στη Βουλή, ως ένα οικείο πρόσωπο στην ελληνική κοινωνία, που την γνώρισε μέσα από την τηλεόραση, πριν αφήσει πίσω της μία δημοσιογραφική καριέρα για να εξελιχθεί σε κλινική ψυχολόγο, παιδαγωγό και οικογενειακή σύμβουλο.

Από τον ΣΥΡΙΖΑ του Αλέξη Τσίπρα το 2023, βρέθηκε γρήγορα στο άναρχο τοπίο του ΣΥΡΙΖΑ με αρχηγό τον Στέφανο Κασσελάκη και στη συνέχεια ανεξαρτητοποιήθηκε για να καταλήξει αργότερα στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη: «Δεν μπήκα στην πολιτική μέσα από ένα κομματικό σχηματισμό, αποδέχθηκα μία πρόσκληση από τον Αλέξη Τσίπρα, όμως μέσα σε δύο μήνες τα δεδομένα άλλαξαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ανεξαρτητοποιήθηκα και στη συνέχεια κατέληξα στην απόφασή να ενταχθώ στο ΠΑΣΟΚ. Αυτό έχει διαφορά από μία απευθείας μετακίνηση», εξηγεί η ίδια στην εκδότη της HuffPost Έμη Λιβανίου.

Η δήλωση που προκάλεσε αίσθηση: «Γιατί να μη μιλήσουμε και με τον Τσίπρα;»

Μία ατάκα με την οποία απάντησε η Ράνια Θρασκιά στον ΣΚΑΪ έδωσε προς στιγμήν τροφή σε πολλά σενάρια: «Ακόμη και ο κ. Τσίπρας είναι συνομιλητής μας, αρκεί να κάθεται κάτω από το πρόγραμμά μας. Με επικεφαλής το ΠΑΣΟΚ και τον κ. Ανδρουλάκη», δήλωσε.

Δύο εβδομάδες αργότερα παραδέχεται, όμως, ότι τα δεδομένα έχουν ανατραπεί μετά το βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού και, ιδιαίτερα, μετά τις αναφορές του σε διάλογο με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, που στενοί συνεργάτες της διαψεύδουν κατηγορηματικά.

Ψυχολογία και…πολύ Θεσσαλονίκη

Η Ράνια Θρασκιά απαντά ακόμα για όσα βλέπει – και ως ψυχολόγος πλέον – στην ελληνική κοινωνία, δίνοντας ερμηνείες σε σχέση με την κακοποίηση και τονίζοντας ότι η γυναικοκτονία πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο ξεχωριστής νομοθετικής ρύθμισης. Ταυτόχρονα, επισημαίνει προβλήματα που διαπιστώνει σε νέους ανθρώπους και οικογένειες με επίκεντρο την κατάχρηση των μέσων της Τεχνολογίας και των social media, ενώ δεν κρύβει την αγάπη της στη Θεσσαλονίκη όπου μεταφέρει και μέρος της επαγγελματικής δραστηριότητάς της, σημειώνονοντας ότι την συνεχίζει γιατί «δεν είναι επάγγελμα η πολιτική».