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Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς κατηγόρησε το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού ότι επιχειρεί να προσελκύσει διαφορετικά ακροατήρια εκπέμποντας αντιφατικά πολιτικά μηνύματα.

Η Νέα Αριστερά δεσμεύτηκε για την κατάργηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια σε περίπτωση ανάληψης της διακυβέρνησης.

Η αντιπαράθεση αυτή αναδεικνύει ένα ευρύτερο ιδεολογικό ρήμα στον χώρο της Αριστεράς σχετικά με την πολιτική ταυτότητα και τη στάση απέναντι στην Παιδεία.

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Η αντιπαράθεση γύρω από τα μη κρατικά πανεπιστήμια εξελίσσεται στο πρώτο μεγάλο ιδεολογικό «κρας τεστ» για τον χώρο της Κεντροαριστεράς και της ευρύτερης Αριστεράς. Και αυτή τη φορά τα πυρά δεν προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ, αλλά από έναν πρώην στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα.

Ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση εναντίον του νέου κόμματος του πρώην πρωθυπουργού, με αφορμή τη θέση ότι δεν θα καταργούσε τον νόμο Πιερρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ακόμη κι αν αναλάμβανε τη διακυβέρνηση της χώρας.

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«Βγάζει δεξί φλας»

Η πιο αιχμηρή αποστροφή του ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας και το πολιτικό του εγχείρημα «βγάζουν δεξί φλας με τον πιο σαφή τρόπο».

Όπως είπε, το πρόβλημα δεν είναι αν το νέο κόμμα είναι «πολύ δεξιό ή πολύ αριστερό», αλλά ότι επιχειρεί να εκπέμψει διαφορετικά μηνύματα προς διαφορετικά ακροατήρια.

«Θα λέει πράγματα και δεξιά και αριστερά, σε μια προσπάθεια να θολώσει το στίγμα του και να γίνει αρεστό σε όλες τις πλευρές», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι αυτή η τακτική είναι, κατά την άποψή του, η χειρότερη επιλογή για έναν πολιτικό φορέα που διεκδικεί αξιοπιστία.

Η διαφωνία για τον νόμο Πιερρακάκη

Η Νέα Αριστερά επανέλαβε ότι, εφόσον βρεθεί στην εξουσία, θα καταργήσει τον νόμο Πιερρακάκη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ παραμένει αντίθετη και στην αναθεώρηση του άρθρου 16 του Συντάγματος.

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Ο Σακελλαρίδης υποστήριξε ότι δεν μπορεί κάποιος να δηλώνει αντίθετος στην αναθεώρηση του άρθρου 16 και ταυτόχρονα να αποδέχεται στην πράξη τη διατήρηση του νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει τη λειτουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων.

Ρήγμα στον χώρο της Αριστεράς

Οι δηλώσεις του επιβεβαιώνουν ότι η συζήτηση για την Παιδεία έχει ήδη εξελιχθεί σε πεδίο σκληρής εσωτερικής αντιπαράθεσης. Η στάση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης έχει προκαλέσει αντιδράσεις όχι μόνο από τη Νέα Αριστερά αλλά και από τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος επίσης κατηγορεί το κόμμα Τσίπρα ότι αποδέχεται στην πράξη το πλαίσιο λειτουργίας των ιδιωτικών πανεπιστημίων.

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Έτσι, πριν ακόμη διαμορφωθούν οι νέοι πολιτικοί συσχετισμοί, η πρώτη μεγάλη ιδεολογική σύγκρουση στον χώρο της Αριστεράς φαίνεται να έχει ήδη ξεκινήσει, με επίκεντρο την Παιδεία αλλά και με σαφείς υπαινιγμούς για την πολιτική ταυτότητα που επιδιώκει να οικοδομήσει ο Αλέξης Τσίπρας.