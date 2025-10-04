Σιβυλλική απάντηση έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας για το ενδεχόμενο να δημιουργήσει νέο κόμμα, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση που διεξάγεται στο εσωτερικό της χώρας γίνεται ερήμην του.

Συγκεκριμένα, κατά την ομιλία του στη Σορβόννη την Παρασκευή (4/10), ο πρώην πρωθυπουργός ρωτήθηκε από Έλληνα φοιτητή αν σκοπεύει να ιδρύσει νέο κόμμα και πώς τοποθετείται στο ζήτημα της ενότητας της Αριστεράς.

Ο φοιτητής επεσήμανε πως οι δημοσκοπήσεις στην Ελλάδα δίνουν σε ενδεχόμενο κόμμα υπό την ηγεσία του ποσοστά έως και 25%, θέτοντάς του το ερώτημα: «Αν όχι τώρα, πότε; Αν όχι εσείς, ποιος;».

Ο Αλέξης Τσίπρας απάντησε ότι η σχετική συζήτηση «γίνεται ερήμην του» και κυρίως στα ελληνικά ΜΜΕ, τονίζοντας πως «τα κόμματα δεν δημιουργούνται από τα πάνω, αλλά από τα κάτω, όταν καλύπτουν πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας». Όπως είπε, στη φάση αυτή ο ίδιος επιθυμεί «να αφουγκραστεί τις ανάγκες της κοινωνίας» και όχι να συμμετάσχει σε σενάρια κομματικών σχηματισμών.

Πρόσθεσε μάλιστα ότι μπορεί να προκύψει ενότητα των κομμάτων της Αριστεράς είτε επειδή τα κόμματα αυτά αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να παραμείνουν κατακερματισμένα, είτε μέσω μιας συνολικής πολιτικής ανασύνθεσης.