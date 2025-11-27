Την άμεση επανακλήτευση του Γιώργου Ξυλούρη, γνωστότερου ως «φραπέ», στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ πρότεινε η ΝΔ. Την ίδια στιγμή η αντιπολίτευση επέμεινε στο αίτημα για άμεση βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα με τον ΣΥΡΙΖΑ και την Νέα Αριστερά να καταθέτουν από κοινού αίτημα για έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα Γεωργίου Ξυλούρη.

Ο «γαλάζιος» εισηγητής στην εξεταστική επιτροπή Μακάριος Λαζαρίδης σημείωσε, στην έναρξη της σημερινής συνεδρίασης, πως η πλειοψηφία ζητά να κληθεί εκ νέου και μάλιστα άμεσα ο Γιώργος Ξυλούρης μετά την χθεσινή κατάθεση του πρώην γραμματέα της Νομαρχιακής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ στο Ηράκλειο Λάμπρου Αντωνόπουλου προκειμένου, ανάμεσα στα άλλα, όπως τόνισε, να καταθέσει ο Γιώργος Ξυλούρης τι γνωρίζει «για τον Λαμπρό Αντωνόπουλο και γενικότερα το σύστημα του ΠΑΣΟΚ».

Σε αυτό το πλαίσιο ο Μακάριος Λαζαρίδης τόνισε πως «εάν δεν προσέλθει εκ νέου ο κύριος Ξυλούρης, εκτός του ότι θα σταλεί και πάλι από την επιτροπή μας στον αρμόδιο εισαγγελέα, στην ελληνική δικαιοσύνη, θεσμικά να κρίνουν για το γεγονός ότι δεν έρχεται στην επιτροπή μας, η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται για τα επόμενα βήματα, με το βασικότερο να απομένει η βίαια προσαγωγή του».

«Σύστημα ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει»

Η Μιλένα Αποστολάκη, εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, από την δική της πλευρά, υπογράμμισε πως το ΠΑΣΟΚ επιμένει στην θέση του για την ανάγκη βίαιης προσαγωγής του Γιώργου Ξυλούρη, σχολιάζοντας μάλιστα πως η ΝΔ έπρεπε να συναινέσει εξαρχής στο σχετικό αίτημα. Η Μιλένα Αποστολάκη, ανταποδίδοντας τα «βέλη» προς το «γαλάζιο» στρατόπεδο τόνισε πως «σύστημα ΠΑΣΟΚ στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει. Όλο αυτό είναι ένα απελπισμένο σωσίβιο», σχολιάζοντας πως «μας κάνει τρομερή εντύπωση η αλλαγή της ΝΔ, φαίνεται πώς έχει ευαισθησίες μόνο για την υποτιθέμενη σύνδεση του Γιώργου Ξυλούρη με το σύστημα ΠΑΣΟΚ».

Ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος ανέφερε πως «κοινή βούληση όλων είναι να προσέλθει ο μάρτυρας. Μετά από τη θέση της πλειοψηφίας, το προεδρείο θα λειτουργήσει ώστε ο κ. Ξυλούρης να έρθει και να καταθέσει» με την Μιλένα Αποστολάκη να να θέτει το ερώτημα προς το προεδρείο της Επιτροπής «πως θα έρθει τώρα ενώ δεν ήρθε πριν; Γιατί δεν ζητάτε τώρα τη βίαιη προσαγωγή του; Γιατί κοροϊδευόμαστε;».

Κοινό αίτημα ΣΥΡΙΖΑ-Νέας Αριστεράς για βίαιη προσαγωγή του Γιώργου Ξυλούρη

Είχε προηγηθεί η κατάθεση του αιτήματος για την έκδοση εντάλματος βίαιης προσαγωγής του μάρτυρα Γεωργίου Ξυλούρη από κοινού προς τον Πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς που είναι μέλη της Επιτροπής. «Μετά την ευθεία εμπλοκή του Γεωργίου Ξυλούρη, τόσο ως ιδιοκτήτη ΚΥΔ, όσο και ως αποδεχόμενου τη μεταβίβαση δικαιωμάτων, καθίσταται ακόμα πιο επιτακτική η προσαγωγή του κ. Ξυλούρη στην Εξεταστική Επιτροπή», σημειώνεται στο σχετικό αίτημα.