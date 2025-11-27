Ιδιαίτερα «ηλεκτρισμένη» παραμένει η ατμόσφαιρα για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα εντός του πεδίου της εξεταστικής επιτροπής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου βρέθηκε και σήμερα, όπως και χθες, στην συνεδρίαση με τα ντεσιμπέλ της έντασης με το προεδρείο της εξεταστικής να ανεβαίνουν κατακόρυφα.

Σε ένα σκηνικό που περιελάμβανε την κατάθεση του Δημήτρη Ντογκούλη, ιδιοκτήτη ΚΥΔ στη Λάρισα και προέδρου του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Ελλάδας και την σκληρή αντιπαράθεση μεταξύ της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας και της αντιπροέδρου της εξεταστικής Μαρίας Συρεγγέλα όταν και καταγράφηκαν οι συνεχείς διακοπές του μάρτυρα εκ μέρους της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας που σχολίαζε με τα μικρόφωνα να ανοιγοκλείνουν και την ένταση να περισσεύει.

Οι τόνοι ανέβηκαν όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζήτησε να διακοπεί η συνεδρίαση για ένα μισάωρο έτσι ώστε να συμμετάσχει στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής με το αίτημα της να μην γίνεται δεκτό από την προεδρεύουσα Μαρία Συρεγγέλα.

«Κλείνετε το μικρόφωνο μόνο σε εμένα και δεν μου δίνετε το λόγο» ήταν η καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την Μαρία Συρεγγέλα να της απαντά πως «κάνετε μπούλινγκ σε όλους μας. Θέλετε να ακουστεί μόνο η δική σας αλήθεια» και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας να φωνάζει με ένταση πως «η βρωμιά σας ξεχειλίζει».

Μετά από νέες παρεμβάσεις, σε άλλο σημείο της συνεδρίασης, η αντιπρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής Μαρία Συρεγγελα επεσήμανε πως δεν καταγράφονται στα πρακτικά αυτές οι διακοπές και όσα ακούγονται. «Έτσι κάνουν οι φασίστες. Βρωμιά», σχολίασε δυνατά η Ζωή Κωνσταντοπούλου με την Μαρία Συρεγγέλα να της απαντά πως από τη στιγμή που μπήκε στην Επιτροπή, εξαπολύει προσωπικές επιθέσεις.