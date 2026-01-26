Αιχμηρός στην πολιτική διάσταση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ στάθηκε, κατά την κατάθεση του στην εξεταστική επιτροπή, ο Μόσχος Κορασίδης, πρώην αντιπρόεδρος του Οργανισμού και νυν Γενικός Διευθυντής της Εθνικής Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ). Και αυτό καθώς ο μάρτυρας, απαντώντας σε σχετικά ερωτήματα του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη σε σχέση με το κύκλωμα εντός του ΟΠΕΚΕΠΕ υποστήριξε πως η εγκληματική οργάνωση εντός του Οργανισμού, όπως την περιγράφει η ευρωπαία εισαγγελέας, δεν θα μπορούσε να λειτουργεί αποκλειστικά από υπαλλήλους.

«Μπορούν οι υπάλληλοι μόνοι τους;» ήταν η απάντηση του προς τον Μακάριο Λαζαρίδη όταν ο τελευταίος σχολίασε προς την πλευρά του μάρτυρα σε σχέση με το κύκλωμα εντός του Οργανισμού πως «άρα μας λέτε πολύ καθαρά, ότι αυτή την εγκληματική οργάνωση που υπογράφει η κ. Ευρωπαία Εισαγγελέας την είχαν στήσει υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Στην συνέχεια, μάλιστα, ο μάρτυρας, απαντώντας στον «γαλάζιο» εισηγητή, περιέγραψε την σταδιακή εξέλιξη του μηχανισμού: «Στην αρχή είναι ομάδα, μετά γίνεται σύστημα και μετά το σύστημα για να επιβιώσει χτυπά την πόρτα πολιτικών προσώπων», ενώ, στο ίδιο πάντοτε πλαίσιο, σημείωσε πως «η απόφαση για το εθνικό απόθεμα δεν ήταν των υπαλλήλων».

Ο Μόσχος Κορασίδης είχε προηγουμένως απορρίψει κατηγορίες που διατυπώνονται εδώ και μήνες από πλευράς ΝΔ και επαναλήφθηκαν κατά την εξέτασή του από τον «γαλάζιο» εισηγητή σύμφωνα με τις οποίες εμπλέκεται σε υπόθεση προστίμων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 400.000 ευρώ. Οι καταγγελίες αφορούν ισχυρισμό ότι, ως υπάλληλος του Οργανισμού, στράφηκε εναντίον του παρέχοντας συμβουλές σε ιδιώτη παραγωγό. «Το βρίσκετε δεοντολογικό να καταθέτει ένας υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά της υπηρεσίας του και υπέρ ενός ιδιώτη;» ρώτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης, με τον μάρτυρα να απαντά ότι δεν παρενέβη, αλλά περιορίστηκε στην ενημέρωση του πληρεξουσίου πολίτη για το δίκιο του αναφορικά με την επιβολή προστίμων.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο μάρτυρας αρνήθηκε ότι είναι σύμβουλος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, όπως υποστήριξε ο εισηγητής της ΝΔ, δηλώνοντας, ωστόσο, ότι πολιτικά ανήκει στο ΠΑΣΟΚ.

Αναφερόμενος συνολικά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο μάρτυρας σημείωσε ότι «συνολικά έχουν χαθεί 634 εκατομμύρια ευρώ» από άτομα που φέρονται να έλαβαν ποσά χωρίς να είναι παραγωγοί. Δήλωσε επίσης ότι έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατόπιν κλήσης της και εμφανίστηκε να συντάσσεται με τις αναφορές της Ευρωπαίας Εισαγγελέως περί σκανδάλου που προσομοιάζει με την «κόπρο του Αυγεία», καθώς και με τις καταγγελίες της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

Η εξέταση του Μόσχου Κορασίδη στην εξεταστική επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχιστεί στις 3/2.