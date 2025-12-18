Σκληρή απάντηση στη Ζωή Κωνσταντοπούλου δίνει ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν χθες στην εξεταστική επιτροπή. Ο υπουργός υποστηρίζει οτι η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας στοχοποίησε τη σύζυγό και μάλιστα αρνήθηκε δύο φορές να αναδιατυπώσει.

Στην ανάρτησή του, ο κ. Σκέρτσος σημειώνει ότι εξήγησε «καλόπιστα» το ζήτημα, όμως –όπως υποστηρίζει– η κυρία Κωνσταντοπούλου αρνήθηκε να αναδιατυπώσει και «σκοπίμως» ανακύκλωσε ισχυρισμούς που, κατά τον ίδιο, «έχει ήδη αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν», καταγγέλλοντας την εμπλοκή «μη πολιτικών προσώπων» στη μεταξύ τους πολιτική αντιπαράθεση.

Παράλληλα, ανεβάζει τους τόνους σε θεσμικό και πολιτικό επίπεδο, χαρακτηρίζοντας την κ. Κωνσταντοπούλου «αδίστακτη» και «βαθιά κυνική» και υποστηρίζοντας ότι εκπροσωπεί «με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας», καθώς –όπως αναφέρει– πρακτικές της «αμφισβητούν την ουσία της δημοκρατίας και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή». Επιπλέον, την κατηγορεί ότι «εργαλειοποιεί τις θεσμικές διαδικασίες ως ηχείο για τη διασπορά του τοξικού πολιτικού λόγου και του ψεύδους» και ότι, πλέον, μπορεί «βάσιμα» να υποστηρίξει «και από προσωπική πείρα» πως διαθέτει «τεκμήριο αναξιοπιστίας σε οτιδήποτε ισχυρίζεται για οποιονδήποτε».

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός Επικρατείας την περιγράφει ως «πολιτικό που καμώνεται την αντισυστημική ενώ είναι παιδί του πολιτικού συστήματος», ενώ επεκτείνει την κριτική του σε επιλογές και θέσεις της, αναφέροντας –μεταξύ άλλων– ότι στο «ιδιωτικής χρήσης κόμμα» της «επιλέγει να τοποθετήσει ως βουλευτή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση, δηλαδή χωρίς ψήφους, τον σύζυγό της» και ότι πρότεινε «ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πατέρα της».

Κλείνοντας, επανέρχεται στο χθεσινό επεισόδιο, σημειώνοντας ότι «δεν τα έβαλε με μένα τον πολιτικό αντίπαλο», αλλά με τη σύζυγό του, κάτι που χαρακτηρίζει «δειλία», για να καταλήξει ότι «είμαι απέναντι της» όπως, όπως γράφει, «κάθε άνθρωπος που πιστεύει βαθιά στη δημοκρατία και την ελευθερία».

Διαβάστε ολόκληρη την ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου:

«Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χθες για άλλη μια φορά απέδειξε ότι δεν ενδιαφέρεται για την αλήθεια, αλλά για τη λάσπη. Λάσπη που εκτοξεύει απολύτως συνειδητά, φτάνοντας στο σημείο να εμπλέκει τα μέλη των οικογενειών των πολιτικών της αντιπάλων και, στην περίπτωσή μου, τη γυναίκα μου.

Με την χυδαία και παντελώς αναιτιολόγητη επίθεση προς τη σύζυγό μου, επανέφερε – για δεύτερη φορά – μια συκοφαντία σε βαρος της που έχει ήδη ανακληθεί με διατύπωση δημόσιας συγγνώμης, ενώπιον του ποινικού δικαστηρίου, από την εφημερίδα «Αυγή» που την είχε αρχικά διακινήσει.

Παρότι καλόπιστα της το εξήγησα, όχι μόνο αρνήθηκε να αναδιατυπώσει, αλλά σκοπίμως ανακύκλωσε τις συκοφαντίες που έχει ήδη αποδειχθεί ότι δεν ισχύουν.

Το ότι επιλέγει να στοχοποιήσει συνειδητά (και ενώ γνωρίζει το ψεύδος) μη πολιτικά πρόσωπα, αποκαλύπτει ότι είναι αδίστακτη, βαθιά κυνική, αλλά και ουσιαστικά αδιάφορη απέναντι στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκπροσωπεί με τον πιο αυθεντικό τρόπο την πολιτική δυστοπία για τον τόπο μας. Οι παγιωμένες πρακτικές της αμφισβητούν την ουσία της δημοκρατίας και διαβρώνουν τη δημόσια ζωή. Ταυτόχρονα, αποδεικνύουν περίτρανα ότι το ενδιαφέρον της για τη θεσμική λειτουργία της Πολιτείας είναι υποκριτικό, καθώς σε κάθε ευκαιρία εργαλειοποιεί τις θεσμικές διαδικασίες ως ηχείο για τη διασπορά του τοξικού πολιτικού λόγου και του ψεύδους.

Μπορώ, πλέον, βάσιμα να υποστηρίξω και από προσωπική πείρα ότι διαθέτει τεκμήριο αναξιοπιστίας σε οτιδήποτε ισχυρίζεται για οποιονδήποτε, είτε εντός πολιτικής είτε εκτός.

Μιλάμε για μια πολιτικό που καμώνεται την αντισυστημική ενώ είναι παιδί του πολιτικού συστήματος.

Είναι το ίδιο πρόσωπο που στο ιδιωτικής χρήσης κόμμα της -μια και σε κανένα άλλο κόμμα δεν μπορεί να γίνει ανεκτός ο αυταρχισμός της- επιλέγει να τοποθετήσει ως βουλευτή χωρίς λαϊκή νομιμοποίηση, δηλαδή χωρίς ψήφους, τον σύζυγό της και να προτείνει ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας τον πατέρα της.

Είναι η δήθεν υπέρμαχος των ευαλώτων και των γυναικείων δικαιωμάτων που όμως επιλέγει με τον πλέον κυνικό τρόπο να υπερασπίζεται ως δικηγόρος βιαστές γυναικών, να παρεμποδίζει με νομικά τερτίπια την εκδίκαση αυτών των υποθέσεων και να αμείβεται ταυτόχρονα από αυτούς.

Είναι, τέλος, η μόνη πολιτικός της σκοτεινής περιόδου του 2015 που επιμένει στην έξοδο της χώρας από το ευρώ, που θα οδηγούσε σε εξαθλίωση πρωτίστως τους φτωχούς και ευάλωτους συμπολίτες μας που δήθεν υπερασπίζεται.

Γεννήθηκε με προνόμια, μεγάλωσε με προνόμια, χρησιμοποιεί τα προνόμια για να μεταχειρίζεται βάναυσα αθώους ανθρώπους. Χθες στην προανακριτική τη γυναίκα μου. Δεν τα έβαλε με μενα τον πολιτικό αντίπαλο. Αυτό ειναι δειλία και δεν είναι η πρώτη φορά.

Χθες το βράδυ αποδείχθηκε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου δεν ορρωδεί. Ποτέ και προ ουδενός. Προσωπικά, όπως και κάθε άνθρωπος που πιστεύει βαθιά στη δημοκρατία και την ελευθερία, είμαι απέναντι της».

Διαβάστε παρακάτω το περιστατικό στην Εξεταστική Επιτροπή:

