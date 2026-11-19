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Άφεση αμαρτιών από τον Γιώργο Παπανδρέου στην Νίνα Κασιμάτη πο που επέστρεψε στο ΠΑΣΟΚ.

«Δεν θα σχολιάσω τι είπε ο ένας ή ο άλλος για μένα σε διαφορετικες συνθήκες και αλλες εποχες. Εχουν πει και έχω ακούσει πολλά. Σημασία έχει να υπηρετούμε τις αρχές μας, τις αρχές του ΠΑΣΟΚ και όλοι θα κριθούν, όλοι θα κριθούμε από αυτό»σχολίασε ο πρώην πρωθυπουργός όταν ρωτήθηκε από τον Παύλο Τσίμα στο ραδιόφωνο του mega για όσα είχε πει στο παρελθόν η πρώην βουλευτής του ΣυΡιζΑ είναι Κασιμάτη που επέστρεψε αυτή την εβδομάδα στο ΠΑΣΟΚ.

Σε ερώτηση για το αν θα πρέπει να συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ ο κ Παπανδρέου ήταν κατηγορηματικός. Τόνισε μάλιστα ότι το ΠΑΣΟΚ αντέχει να φτάσει μέχρι σε τρίτες εκλογές.

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