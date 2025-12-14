Έναν «εκρηκτικό» γύρο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης έφερε η παρουσία του Γιώργου Φλωρίδη στη Βουλή κατά την συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού. Πρωταγωνιστές στην αναμέτρηση – εκτός από τον υπουργό Δικαιοσύνης – οι Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης, ο… Αλέξης Τσίπρας και ο εξώστης του Παλλάς στην παρουσίαση της «Ιθάκης».

Τόσο ο Σωκράτης Φάμελλος όσο και ο Αλέξης Χαρίτσης επιτέθηκαν με σφοδρότητα στον Γιώργο Φλωρίδη μιλώντας, μεταξύ άλλων, για γκρέμισμα του Κράτους Δικαίου στην Ελλάδα με τον υπουργό Δικαιοσύνης να επιλέγει την «Ιθάκη», το Παλλάς, τον εξώστη και τον Αλέξη Τσίπρα ως απάντηση προς τους δυο πολιτικούς αρχηγούς.

Advertisement

Advertisement

«Εκτιμώ ιδιαίτερα το γεγονός ότι δύο πολιτικοί αρχηγοί οι οποίοι τιμήθηκαν με μία θέση στον εξώστη ήρθαν σήμερα εδώ» σχολίασε αρχικά ο Γιώργος Φλωρίδης, υπενθυμίζοντας την χωροταξία στο Παλλάς κατά την παρουσίαση της «Ιθάκης» του πρώην πρωθυπουργού.

«Κύριε Φάμελλε δεν υπάρχει προηγούμενο, ηγεσία κόμματος να το θέσει σε διαδικασία διάλυσης προκειμένου να συνεργαστεί με άλλο κόμμα που δεν υπάρχει ακόμα. Θέσατε τον ΣΥΡΙΖΑ σε διαδικασία πτωχευτικής εκκαθάρισης. Αλλά ο εκκαθαριστής που ανέλαβε, είπε ότι τα στοιχεία της πτωχευτικής περιουσίας δεν έχουνε καμία αξία. Για αυτό σας έβαλε στον εξώστη» συνέχισε με «δηλητηριώδη» τρόπο ο Γιώργος Φλωρίδης.

Ο Σωκράτης Φάμελλος απαντώντας στον υπουργό Δικαιοσύνης επιτέθηκε με σφοδρότητα λέγοντας πως «είναι θράσος να μιλάτε εσείς για την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, την πιο τίμια κυβέρνηση. Είμαστε όρθιοι και σας ξεσκονίζουμε και αποκαλύπτουμε τα σκάνδαλα σας. Μην τολμάτε να πιάνετε στο στόμα σας τον ΣΥΡΙΖΑ, εσείς που έχετε αλλάξει τόσα γιλέκα».

Ο Γιώργος Φλωρίδης «σήκωσε το γάντι» και «επέστρεψε» τα «πυρά» λέγοντας προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ πως «είστε το μόνο κόμμα που έχετε δυο καταδικασμένους υπουργούς για τα πιο ατιμωτικά αδικήματα. Φανταστείτε να μην ήσασταν και το πιο καθαρό κόμμα», σχολιάζοντας μάλιστα για την υπόθεση Novartis πως ο ΣΥΡΙΖΑ «έστησε τη μεγαλύτερη πολιτική σκευωρία».

Συνεχίζοντας στο τέμπο των υψηλών ντεσιμπέλ εντός της Ολομέλειας ο Γιώργος Φλωρίδης τόνισε για ακόμη μια φορά πως «ο εκκαθαριστής έγραψε ολόκληρο βιβλίο για να καθαρίσει τον ΣΥΡΙΖΑ. Σας πέταξε στον εξώστη και δεν πήρατε χαμπάρι. Τα αποδίδω όλα αυτά στη μόνιμη διαταραχή σας επειδή εκλιπαρείτε τον εκκαθαριστή μπας και σας δεχτεί» με τον Σωκράτη Φάμελλο να του απαντά πως «σας έχει πιάσει ίλιγγος».

«Θα στριφογυρνάει ο… Μοντεσκιέ στον τάφο του»

Advertisement

Ο Αλέξης Χαρίτσης, παίρνοντας τον λόγο επιτέθηκε και αυτός με την σειρά του στον υπουργό Δικαιοσύνης σχολιάζοντας πως «θα στριφογυρνάει ο… Μοντεσκιέ στον τάφο του, που θα μας πείτε εσείς για διάκριση εξουσιών».

Σε αυτό τον γύρο της σύγκρουσης μπήκε και ο Παύλος Πολάκης όταν ο υπουργός Δικαιοσύνης υποστήριξε πως η ζωή των καρκινοπαθών στην Κρήτη βρέθηκε σε κίνδυνο την περασμένη εβδομάδα, λόγω του αποκλεισμού του αεροδρομίου από τους αγρότες. «Είσαι άσχετος. Λέτε μπούρδες, είσαι ψεύτης» φώναζε από τα έδραν του ΣΥΡΙΖΑ ο Παύλος Πολάκης με τον Γιώργο Φλωρίδη να του απαντά πως «εάν δεν τα λέγατε αυτά, δεν θα ήσασταν Πολάκης».

Επίθεση Φλωρίδη στο ΠΑΣΟΚ

Advertisement

Ο Γιώργος Φλωρίδης, για ακόμη μια φορά έβαλε στο στόχαστρο της επίθεσης του το ΠΑΣΟΚ. Ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, είχε ζητήσει την αποκατάσταση της θεσμικής λειτουργίας της Δικαιοσύνης στη χώρα, καλώντας να δώσει απαντήσεις ο υπουργός Δικαιοσύνης. «Όσο αγνοείτε τα στοιχεία, τόσο η βελόνα δεν θα κουνιέται» τον «κάρφωσε» ο Γιώργος Φλωρίδης με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να του αντιτείνει πως «η μόνη βελόνα που έχει κολλήσει, είναι εκείνη του υπουργού που επαναλαμβάνει διαρκώς τα ίδια τσιτάτα».