Το καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και οι «αρρυθμίες» που πρέπει να ξεπεραστούν, οδήγησαν στο ίδιο τραπέζι πριν από μερικές ώρες αρμόδια στελέχη των δύο κυβερνήσεων, στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην Αθήνα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου, υποδέχθηκε τον Υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου, Γιώργο Παπαναστασίου, σε μια εργασιακή συνάντηση σε άριστο κλίμα, με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νίκου Τσάφου, και του Πρέσβη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρου Αυγουστίδη.

Κατά τη διάρκεια της εποικοδομητικής -όπως χαρακτηρίστηκε- συζήτησης, οι δύο πλευρές επαναβεβαίωσαν τη βούλησή τους να προχωρήσει το έργο, σύμφωνα με τον οδικό χάρτη που έθεσαν πρόσφατα ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης. Παράλληλα, αποφασίστηκαν τα επόμενα βήματα για την υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης, η οποία αποτελεί στρατηγικής σημασίας έργο για την ενεργειακή ασφάλεια και συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η συνάντηση ήρθε σε μια κρίσιμη στιγμή για το έργο, το οποίο είχε βρεθεί το προηγούμενο διάστημα στο επίκεντρο εντάσεων και διαφωνιών για το “μοντέλο” υλοποίησης και χρηματοδότησης. Η σημερινή επαφή στην Αθήνα εκλήφθηκε ως ένδειξη πολιτικής βούλησης για επαναπροσέγγιση και συνεργασία, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η διασύνδεση θα προχωρήσει με σταθερά βήματα το επόμενο διάστημα.