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Συνάντηση με την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ, είχε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Στην εισαγωγική του τοποθέτηση, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε:

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«Καλωσορίζω στη Βουλή των Ελλήνων την καλή μου φίλη και επικεφαλής των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ιράτσε Γκαρσία Πέρεθ. Η συνάντηση μας λαμβάνει χώρα σε μια δύσκολη στιγμή για την Ευρώπη όπου οι δυνάμεις της Ακροδεξιάς δυστυχώς λαμβάνουν σημαντικά ποσοστά στην καρδιά της Ευρώπης. Αυτό είναι καμπανάκι για κάθε δημοκράτη.

Οφείλουμε να ενισχύσουμε τις ευρωπαϊκές πολιτικές αλληλεγγύης για ένα ισχυρότερο κοινωνικό κράτος δημόσιας υγείας και δημόσιας παιδείας, στεγαστικές πολιτικές για τη νέα γενιά -ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά όλες τις ευρωπαϊκές κοινωνίες-, και βέβαια ζητήματα ασφάλειας και άμυνας.

Η Ευρώπη πρέπει να έχει κοινή στρατηγική απέναντι σε οποιοδήποτε κίνδυνο είτε στα ανατολικά είτε στα νοτιοανατολικά σύνορα, κάτι που αφορά την Τουρκία και τις προκλήσεις στο Αιγαίο και στην Κύπρο».