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Κατ´αυτάς το πολιτικό προσωπικό, εν κοινοβουλίω ευρισκόμενο, ασχολείται με την ανασύνταξη του συνταγματικού χάρτη της χώρας, καθότι κυβερνώντες και αντιπολιτευόμενοι έκριναν ότι ήγγικεν η ώρα να τον αλλάξουν, όταν μας αλλάζει τα φώτα η εγχώρια ακρίβεια και η αμερικανόπνευστος τραμπάλα στις τιμές του πετρελαίου.

Μέχρι στιγμής η οργή των πολιτών εξαντλείται σε ύβρεις και κατάρες κατά παντός υπευθύνου, αλλά η πλατεία Συντάγματος παραμένει σιωπηλή, λόγω θέρους και επερχομένου καύσωνος. Ο επαναστατικός οίστρος, μετά την τραγωδία των Τεμπών, δεν αναγεννάται επί του παρόντος. Εκτός αν σφίξουν τα γάλατα στα σούπερ μάρκετ και αν κάποια βαριά πληγήσα νοικοκυρά σηκώσει το λάβαρο ή την άδεια κατσαρόλα και εμπνευσθείσα από την κ. Καρυστιανού, συναγείρει τους λιμοκτονούντες καταναλωτές εις τον υπέρ πάντων αγώνα κατά των ασελγούντων παντοπωλών και των ηθικών αυτουργών, σε όποιο υπουργείο και όποια δημόσια καρέκλα και αν ευρίσκονται.

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Τότε θα δούμε αν θα παρατήσουν τις κοπιώδεις συνεδριάσεις για τις προφασιζόμενες αλλαγές στο Σύνταγμα του κράτους και θα προστρέξουν ολοφυρόμενοι στις πλατείες της χώρας για να κατευνάσουν τα παραληρούντα οργισμένα, και μη ζητοκραυγάζοντα, πλήθη των απανταχού καταναλωτών. Διότι οι εκλογές πλησιάζουν και κινδυνεύει η καθεστηκυία τάξις των ακίνητων υδάτων και των κοινουμένων υπερεισπράξεων από τους καινοφανείς (παλαιούς και νέους) ολετήρες.