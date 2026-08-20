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Το τελευταίο αντίο στον Στέφανο Μάνο είπαν το πρωί της Πέμπτης (20/8) συγγενείς, φίλοι και παλιοί συνεργάτες του πρώην Υπουργού και γνωστού επιχειρηματία, που έφυγε από την ζωή σε ηλικία 86 ετών, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου.

Το «παρών» στην κηδεία έδωσαν μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος, ο Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Παναγιώτης Πικραμμένος, ο Γιώργος Αλογοσκούφης.

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Δείτε εικόνες:

Κωστής Χατζηδάκης

Άκης Σκέρτσος

Θοδωρής Λιβάνιος

Νικήτας Κακλαμάνης

Θόδωρος Σκυλακάκης, Γιώργος Αλογοσκούφης

Παναγιώτης Πικραμμένος