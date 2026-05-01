Με τη συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών Κωνσταντίνου Κυρανάκη πραγματοποιήθηκε νέα δράση καθαρισμού και καλλωπισμού στον σταθμό ΗΣΑΠ του Ταύρου, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Καθαρή Γραμμή».

Ο υπουργός, μαζί με στελέχη των συγκοινωνιακών φορέων, έλαβε μέρος ενεργά στις εργασίες βαφής και ανανέωσης του χώρου, σε μια προσπάθεια βελτίωσης της εικόνας εγκατάλειψης στους σταθμούς και τους συρμούς του Ηλεκτρικού.

Advertisement

Advertisement

Ο κ. Κυρανάκης αφού φόρεσε γάντια «για να μην έχουμε αποτυπώματα» όπως είπε χαριτολογώντας, έσβησε γκράφιτι και συνθήματα στους τοίχους του σταθμού του ΗΣΑΠ λέγοντας κάποια στιγμή «την αναρχία λίγο να σβήσουμε».

«Λίγο μετά τα μεσάνυχτα στον σταθμό του Ηλεκτρικού στον Ταύρο πιάσαμε ρολά και τα σαρώσαμε όλα. Με το σχέδιο “Καθαρή Γραμμή” αλλάζουμε τον Ηλεκτρικό. Καθαροί σταθμοί, καθαροί συρμοί. Συνεχίζουμε✌️» έγραψε στην ανάρτησή του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.