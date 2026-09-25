2η Μερα Μόνη συζήτηση και ψήφιση επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

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«Εγώ τα είπα και στην τελετή παράδοσης-παραλαβής. Ότι ήρθαν και φεύγουν με ψηλά το κεφάλι. Δεν αφορά τους προκατόχους μου, το “παλιό” αφορά σε ένα σύστημα δεκαετιών. Μιλάμε για 45 χρόνια. Δεν τοποθετώ το παλιό στο ‘19-’26. Το ΠΑΣΟΚ δεν συνέβαλε στο στρεβλό σύστημα; Επί προκατόχων μου αποκαλύφθηκε το σύστημα» εξήγησε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, συνομιλώντας με κοινοβουλευτικούς συντάκτες μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την Αλιεία. Και αυτό καθώς η αναφορά του – «ο ερχομός μου στο υπουργείο είναι η πρώτη σελίδα του νέου κεφαλαίου. Αν όλα ήταν καλά δεν θα ερχόμουν. Όσο είμαι εγώ, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται είναι τα λαμόγια και οι θιασώτες του παλιού συστήματος», κατά την διήμερη συνεδρίαση στην Ολομέλεια, εκτιμήθηκε από πολλούς στους διαδρόμους της Βουλής ως αιχμή προς τους «γαλάζιους» προκατόχους του στο «τιμόνι» του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς, παράλληλα, αναφέρθηκε και στο τετ α τετ που είχε το βράδυ της Πέμπτης με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στην νικηφόρα πρεμιέρα του Παναθηναϊκού AKTOR στην Ευρωλίγκα επί της Παρί. «Εγώ το είπα και στον Ανδρουλάκη χθες στο γήπεδο. “Καλά τα είπες για το μέλλον, αλλά υπάρχει και το παρελθόν”, του είπα. Δεν ξεκίνησαν τα προβλήματα το 2019. Είναι διαχρονικό το πρόβλημα» περιέγραψε ο Μαργαρίτης Σχοινάς για τον διάλογο που είχε με τον Νίκο Ανδρουλάκη στο «T-Center» με φόντο την κόντρα τους, νωρίτερα, στη Βουλή.

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Μιλώντας για το επίμαχο άρθρο 74 που «σήκωσε» τα ντεσιμπέλ της έντασης με την αντιπολίτευση ο Μαργαρίτης Σχοινάς σημείωσε πως πρόκειται για μια απαραίτητη ρύθμιση προκειμένου οι αγρότες να μην επιστρέψουν τα χρήματα. «Μου θύμισε το αγγλοσαξονικό: Ποτέ μην αφήνεις την αλήθεια να σου χαλάσει μια ωραία ιστορία» ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης.

Στο ερώτημα για την άνοδο της Ακροδεξιάς στη Γερμανία και τους ενδεχόμενους κινδύνους για τον προυπολογισμό της ΕΕ, ο Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε πως «για τα λεφτά συνοχής και τα αγροτικά, δεν έχουμε κανένα λόγο να φοβόμαστε ό,τι και να γίνει στη Γερμανία».

