Η Ζωή Κωνσταντοπούλου συνέχισε το βράδυ της Πέμπτης την αντιπαράθεσή της με τον Άδωνι Γεωργιάδη, προχωρώντας σε εκτενή ανάρτηση στο Facebook. Στην ίδια δημοσίευση κοινοποίησε και το μήνυμα (sms) που έστειλε στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Αφορμή αποτέλεσαν όσα δήλωσε νωρίτερα στη Βουλή ο υπουργός Υγείας, ότι δηλαδή ενημερώθηκε από αστυνομικό σχετικά με τη μήνυση που έχει καταθέσει εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Η κα Κωνσταντοπούλου κάνει λόγο για σοβαρό θεσμικό ζήτημα, υποστηρίζοντας πως «πρόκειται για ευθεία αμφισβήτηση της νομιμότητας, της διάκρισης των εξουσιών και της ίδιας της δημοκρατικής λειτουργίας του κράτους».

Παράλληλα, καλεί τον κ. Χρυσοχοΐδη είτε να ζητήσει την παραίτηση του κ. Γεωργιάδη είτε να αναλάβει ο ίδιος την ευθύνη, υποβάλλοντας τη δική του παραίτηση.

Στη μακροσκελή ανάρτησή της, η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέρεται επίσης στις υποθέσεις των δολοφονιών του Αλέξανδρου Γρηγορόπουλου και του Ζακ Κωστόπουλου, κάνοντας λόγο για λειτουργία «παρακράτους» και για διασύνδεση αστυνομίας και κυβέρνησης. Όπως σημειώνει, επικοινώνησε μαζί της και ο αρχηγός της ΕΛ.ΑΣ., ο οποίος τη διαβεβαίωσε ότι «θα ερευνηθεί αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Η ίδια, σύμφωνα με όσα αναφέρει, απάντησε ότι αναμένει άμεση και επίσημη ανακοίνωση από την Ελληνική Αστυνομία για το ζήτημα ή διαφορετικά την παραίτησή του.

Αναλυτικά η ανάρτησή της

«Ο εν ενεργεία Υπουργός Άδωνις Γεωργιάδης και εν ενεργεία Αντιπρόεδρος της ΝΔ είπε σήμερα στη Βουλή ότι αστυνομικός του Α.Τ. Εξαρχείων του έστειλε μήνυμα-γραπτή αναφορά με την οποία τον ενημέρωνε, κατά παραβίαση του απορρήτου και της νομιμότητας, για την μήνυση που κατέθεσα εναντίον του ιδίου του Υπουργού, δίνοντάς του άμεσα στοιχεία (τόπος και χρόνος κατάθεσης, περιεχόμενο), που μόνο ο Εισαγγελέας δικαιούται να γνωρίζει στο στάδιο αυτό και δίνοντάς του και αναφορά για εμένα, πολιτική αντίπαλο και αντίδικο, ακόμη και για το τι φορούσα, όπως είπε. Με έμφαση δήλωσε μάλιστα ότι ο αστυνομικός προέβη και σε διατύπωση πλήθους γραπτών ύβρεων εναντίον μου. Πρόκειται για πλήρη ομολογία ενεργού παρακράτους.

Δεν φτάσαμε άλλωστε τυχαία στην δολοφονία Γρηγορόπουλου, στον παιδοβιαστή-κακοποιητή αστυνομικό της Βουλής που τον κρατούσαν στη Βουλή 9 μήνες μετά την καταγγελία, στη δολοφονία Σαμπάνη, στη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου, στη ζαρντινιέρα, στην συγκάλυψη κρατικών εγκλημάτων με πρωτοστατούντες αστυνομικούς και υπηρετούντες στα σώματα ασφαλείας, στην ατιμωρησία αστυνομικών που λειτουργούν παρακρατικά και μαφιόζικα, παρέχοντας υπηρεσίες σε φαύλους κυβερνώντες.

Έστειλα αυτό το μήνυμα στον κ. Χρυσοχοΐδη. Λίγο αργότερα δέχθηκα κλήσεις από τον Αρχηγό της Αστυνομίας, ο οποίος μου είπε ότι «θα ερευνήσει η υπηρεσία αν κάποιος αστυνομικός παρέβη το καθήκον του». Του απάντησα ότι αναμένω άμεση και επίσημη ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας για το γεγονός ή την παραίτησή του. Το εννοώ.

Κάποιοι άνθρωποι έχουν δώσει τη ζωή τους, την ελευθερία τους, την υγεία τους, την ύπαρξή τους υπερασπιζόμενοι τη δημοκρατία απέναντι στο παρακράτος και τα σταγονίδια της Χούντας.

Δεν θα αφήσουμε αφύλακτη τη #δημοκρατία».