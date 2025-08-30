Κωνσταντίνος ξήλωσε τις γραμμές του τραμ, Κωνσταντίνος ξηλώνει τα σύρματα των τρόλεϊ. Βεβαίως τεράστια η πολιτική τους απόσταση, το απόλυτο χάος θα έλεγα, μεταξύ του ενός Κωνσταντίνου και του άλλου. Ατόπημα να τους συγκρίνουμε. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αποφάσισε το 1953 εν μια νυχτί, όπως το συνήθιζε όταν έπαιρνε απόφαση, να βγάλει τα πράσινα και τα κίτρινα τραμ από τους δρόμους της Αθήνας μέχρι το Φάληρο. Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης αποφάσισε το 2025 να τερματίσει την ζωή των τρόλεϊ, που αντικατέστησαν τα τραμ και ομολογώ ότι δεν έχει καθόλου άδικο. Μια ορθή απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Μεταφορών, μια που η πρωτεύουσα σιγά-σιγά γεμίζει από ηλεκτροκίνητα λεωφορεία, νέας τεχνολογίας, πολύ πιο ευκίνητα και κυρίως με πολλαπλάσιες δυνατότητες εκτέλεσης διαδρομών από περιοχή σε περιοχή. Και μάλιστα, χωρίς να σκέφτομαι τα όσα γραφικά είχε πει ο συνήθως αγέλαστος Κυρανάκης για τους πιωμένους και τα ταξί τα σαββατοκύριακα, μπορώ τώρα να γράψω την καλή μου την κουβέντα. Ναι, επαναλαμβάνω, είναι μιά σωστή απόφαση να αποδοθούν οι αστικές συγκοινωνίες στα λεωφορεία νέας τεχνολογίας (για την αντοχή στις μπαταρίες σε μεγάλες ζέστες ή παγωνιές, ακούω πολλά) και πόσο μάλλον όταν επεκτείνεται σταδιακά ο άλλος ηλεκτροκίνητος μεταφορέας που είναι το Μετρό. (Και μια που αναφέρθηκα στο Μετρό, τι έγινε ο υφυπουργός Νίκος Ταχιάος; Που χάθηκε; Δεν πιστεύω πάλι να σκάβουν σε λάθος κατεύθυνση την όποια νεά γραμμή…)

Να μην ξεχάσω και την άλλη θετική κίνηση που έκανε ο συγκεκριμένος αναπληρωτής Υπουργός και αφορά την πειραματική ένταξη ενός εύρους Δημοσίων μέσων μαζικής μεταφοράς, σε εικοσιτετράωρη βάση, τα σαββατοκύριακα. Πολύ χρήσιμο, πόσο μάλλον την καλοκαιρινή περίοδο. Πάντως υποπτεύομαι ότι το πείραμα θα συνεχίσει και τις φθινοπωρινές προς χειμερινές εβδομάδες, ώστε να φανεί στην πράξη η αποδοτικότητα ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών.

Βέβαια στο κεφάλι του ο συγκεκριμένος αγέλαστος κυβερνητικός, έχει και τα τρένα. Και εκεί προφανώς ο πονοκέφαλος είναι πολύ μεγάλος. Έχει κληρονομήσει τους Ιταλούς, για τους οποίους διατυπώνονται πολλές γκρίνιες. Και δεν θα έπρεπε, γιατί αν μη τι άλλο οι σιδηρόδρομοι στην Ιταλία, όπως γενικά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, λειτουργούν με υποδειγματικό τρόπο. Δεν είπαμε ότι θα θέλαμε η Ελλάδα θα γίνει το πρότυπο στις δύο ράγες όπως και στην Ιαπωνία, αλλά όμως με τον επιτακτικό χαρακτήρα που έχει ο αγέλαστος (επανάληψη) Κωνσταντίνος Κυρανάκης, θα πρέπει να ζορίσει τους Ιταλούς παρόχους να κάνουν γρήγορες διαδικασίες, για ασφαλή και ταχύτερα τρένα. Αναμφισβήτητα η εγκληματική φονική σύγκρουση των Τεμπών έχει κάμψη την εμπιστοσύνη του κοινού, όπως και πολλά γεγονότα σε αφύλακτες διαβάσεις.